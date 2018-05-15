遭質疑回台參加慶生會 謝長廷：無涉公務

（中央社記者黃名璽東京15日專電）面對有人質疑，駐日代表謝長廷今天說，這次回台是依外交部正常程序辦理，除出席相關會議，也晉見總統蔡英文；慶生會是好友臨時發起，無涉公務也未妨礙公務時間。



謝長廷晚間在臉書（Facebook）帳號上表示，對前立法委員林郁方針對他在中國國務院總理李克強訪日期間回台提出質疑，做出說明。



他說，這次回台是依外交部正常程序辦理，除了出席5月14日上午的台灣日本關係協會理監事會外，「也分別晉見蔡總統、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全及外交部長吳釗燮等人，分別就代表處目前工作、面臨問題及未來重點，如實報告，了解決策方向。」



謝長廷寫道，李克強是5月8日訪日，10日離開東京到北海道，11日返國，其行程及發言內容皆有掌握，與事先的了解並無出入，也隨時電傳外交部。



他表示，外界分析李克強此次訪日，最可能影響台灣的是中國解禁日本食物的作為，因為可能造成台灣與中國同進退的印象，甚至比中國更反日的誤導。這點他早在一月時已在立法院示警，並在李克強訪日時公開指出純屬政治操作，呼籲台灣走自己的路，不要被中共拖著走。



謝長廷說，因為清明假期未能回台，此次利用週末前往淡水祭拜父母靈位。至於慶生會是好友臨時發起，在晚上時段舉行，無涉公務，也未妨礙公務時間。（編輯：郭中翰）1070515