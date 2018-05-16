/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 以色列 馬英九 中華電信 安室奈美惠
> rss

民進黨民調蔡總統支持度54.9% 滿意度41.7%

發稿時間：2018/05/16 10:59

最新更新：2018/05/16 10:59

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者呂欣憓台北16日電）民進黨今天公布民調，54.9%的民眾支持總統蔡英文，40%民眾不支持；41.7%的民眾滿意蔡總統近來表現，48.4%的民眾不滿意。民進黨分析，民眾支持改革，但希望盡快到位。

民主進步黨今天舉行「蔡英文總統就職兩週年民調記者會」，由民進黨副秘書長徐佳青公布民調結果。

徐佳青說，民調詢問民眾對哪一項施政最滿意，比例最高的為長照政策，有16.6%的人感到滿意，接下來為年金改革15.7%，托育托嬰8.7%，加薪或調高基本工資8.2%，國艦國造或國防安全3.3%。

民調詢問民眾對蔡總統的支持度，共有54.9%的民眾表示支持，40%的民眾不支持；對蔡總統近來表現的滿意度，有41.7%的民眾滿意，48.4%的民眾不滿意。

民調顯示，53%的民眾同意因為各方對改革的看法不同，是造成蔡總統滿意度下滑的原因，37.1%的民眾不同意這種說法；70.6%的民眾認為即使滿意度下滑，但改革腳步不能停，23.2%的民眾則不同意這種看法。

徐佳青說，這份民調顯示，支持蔡總統的高於不支持，但不滿意度高於滿意度，會有這樣狀況的原因在於大眾對改革的進度、幅度有各種不一樣看法，有人希望速度快一點、幅度大一點，有人希望慢點，甚至不要改革，在這樣意見分歧下，支持度就未能呈現在滿意度上。

徐佳青說，大部分民眾仍然支持改革往前走，這是為什麼支持度仍然高於不支持度，這樣的概念是希望民進黨在改革路徑上，在最快時間趕快就定位。

本次調查在5月14日至15日對戶籍在台灣、20歲以上成年人採隨機抽樣方式進行電話訪問，完成數為1020份，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負3.1個百分點，並依內政部2018年1月統計資料進行戶籍地、性別、年齡及教育程度加權處理。（編輯：林興盟）1070516

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP