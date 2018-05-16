民進黨自提台北市長人選 將協調有意參選人

（中央社記者呂欣憓台北16日電）民進黨選對會今天決定2018年台北市長選舉將啟動徵召程序自提人選，除了再徵詢已經表態參選的黨內人士之外，也會看看是否還有人有意願參選，選對會將協調人選，形成共識。



民進黨備戰台北市長選舉，選舉對策委員會2日決定兩週內徵詢相關人士，並在今天提出最後決策方案。選對會今天早上舉行會議，會後由發言人鄭運鵬轉述，會議做出三點結論。



鄭運鵬說，第一，近來選對會和台北市基層黨公職幹部，包括現任市議員、通過初選的市議員參選人、黨籍里長及市黨部執評委等座談，多數與會幹部認為民主進步黨應提出自己的市長候選人，讓中央與地方執政同步，貫徹民進黨對人民的改革承諾，實踐民進黨對首都的市政願景。



鄭運鵬說，第二，2014年民進黨在野時與無黨籍的柯文哲合作，以在野大聯盟的形式順利打敗中國國民黨，實現首都政黨輪替的艱難目標；如今，民進黨已在中央執政並於國會過半，在改革進入最關鍵的時刻，民進黨應承擔更大的責任，未來的市長應當充分理解民進黨目標，體現民進黨價值，並與中央執政一致，共同推動政策。



鄭運鵬說，第三，選對會基於評估，針對台北市長候選人徵召事宜，選對會將向主席提出建議，依「民主進步黨2018直轄市長暨縣市長提名特別條例」的規定，啟動徵召的程序，開始評估人選。



鄭運鵬表示，今天選對會沒有決定徵召的時程，還是要先徵詢有意參選的黨內人士，選對會已經徵詢過立法委員姚文智、前副總統呂秀蓮以及前台南縣長蘇煥智，今天選對會做了決議，是不是還有其他人有意願，這也是未來選對會要進行的程序之一。



鄭運鵬說，根據2018年提名特別條例，如果有多人有意願參選，必須協調人選，形成共識，如果沒有共識，選對會會處理競爭機制。



媒體追問，是否還有和其他政黨人士或是台北市長柯文哲合作的可能。鄭運鵬表示，其他政黨候選人不在民進黨徵召範圍內，如果要接受民進黨徵召，就必須加入民進黨。（編輯：林興盟）1070516