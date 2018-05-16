/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金曲獎 民進黨 以色列 馬英九

第29屆金曲獎 完整入圍名單一次看

> rss

民進黨自提台北市長人選 將協調有意參選人

發稿時間：2018/05/16 14:09

最新更新：2018/05/16 14:09

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者呂欣憓台北16日電）民進黨選對會今天決定2018年台北市長選舉將啟動徵召程序自提人選，除了再徵詢已經表態參選的黨內人士之外，也會看看是否還有人有意願參選，選對會將協調人選，形成共識。

民進黨備戰台北市長選舉，選舉對策委員會2日決定兩週內徵詢相關人士，並在今天提出最後決策方案。選對會今天早上舉行會議，會後由發言人鄭運鵬轉述，會議做出三點結論。

鄭運鵬說，第一，近來選對會和台北市基層黨公職幹部，包括現任市議員、通過初選的市議員參選人、黨籍里長及市黨部執評委等座談，多數與會幹部認為民主進步黨應提出自己的市長候選人，讓中央與地方執政同步，貫徹民進黨對人民的改革承諾，實踐民進黨對首都的市政願景。

鄭運鵬說，第二，2014年民進黨在野時與無黨籍的柯文哲合作，以在野大聯盟的形式順利打敗中國國民黨，實現首都政黨輪替的艱難目標；如今，民進黨已在中央執政並於國會過半，在改革進入最關鍵的時刻，民進黨應承擔更大的責任，未來的市長應當充分理解民進黨目標，體現民進黨價值，並與中央執政一致，共同推動政策。

鄭運鵬說，第三，選對會基於評估，針對台北市長候選人徵召事宜，選對會將向主席提出建議，依「民主進步黨2018直轄市長暨縣市長提名特別條例」的規定，啟動徵召的程序，開始評估人選。

鄭運鵬表示，今天選對會沒有決定徵召的時程，還是要先徵詢有意參選的黨內人士，選對會已經徵詢過立法委員姚文智、前副總統呂秀蓮以及前台南縣長蘇煥智，今天選對會做了決議，是不是還有其他人有意願，這也是未來選對會要進行的程序之一。

鄭運鵬說，根據2018年提名特別條例，如果有多人有意願參選，必須協調人選，形成共識，如果沒有共識，選對會會處理競爭機制。

媒體追問，是否還有和其他政黨人士或是台北市長柯文哲合作的可能。鄭運鵬表示，其他政黨候選人不在民進黨徵召範圍內，如果要接受民進黨徵召，就必須加入民進黨。（編輯：林興盟）1070516

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP