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22社福團體連名 力挺台灣參與WHA

發稿時間：2018/05/16 14:10

最新更新：2018/05/16 14:10

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（中央社記者范正祥台北16日電）包括社團法人台灣社會福利總盟在內22個台灣社福團體，今天發表共同連署聲明「支持台灣有意義參與2018年世界衛生大會」。

第71屆世界衛生大會（WHA）21日起將在日內瓦召開，世界衛生組織（WHO）沒有邀請台灣出席；社福團體上午在立法院召開聯合記者會，由曾任民主進步黨不分區立委的台灣社會福利總盟理事長陳節如代表宣讀參與連署社福團體共同聲明。

陳節如宣讀共同聲明，強調「參與WHA與WHO是台灣每位人民的基本權利」，台灣無法出席WHA及全面參與WHO相關技術性會議、機制及活動的結果，將使全球衛生體系失去一個重要合作夥伴，延宕WHO提升全球人類健康水準的目標。

陳節如指出，台灣長久以來積極參與國際健康照護組織，台灣民間團體的足跡遍布全球，目前已超過73個國家、重大計畫案次數超過336次，其他大小國際交流不計其數，一步一腳印的、務實的、真實的發生，代表台灣有能力、有使命為幫助全世界弱勢族群做出實質貢獻，請WHA不要忘記台灣民間團體的努力。

在宣讀共同聲明最後，陳節如呼籲，「台灣應被公平對待」。讓台灣有意義參與2018年WHA，將台灣的經驗分享給全世界，協助其他國家推動照顧弱勢的政策及面對潛在的衛生挑戰，共同為實現WHO所揭示健康為基本人權的願景而努力。

連署聲明的22個社福團體是台灣社會福利總盟、罕見疾病基金會、勵馨社會福利事業基金會、陽光社會福利基金會、伊甸社會福利基金會、中華民國身心障礙聯盟、中華民國智障者家長總會、台灣社會工作專業人員協會、台灣社會心理復健協會、基督教芥菜種會、台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣南方社會力聯盟、台灣婦女團體全國聯合會、中華民國社區重聽福利協會、中華民國白化症者關懷協會、靖娟兒童安全文教基金會、中華民國老人福利推動聯盟、中華民國自閉症總會、台灣健康人權行動協會、台灣兒童暨家庭扶助基金會、中華民國家庭照顧者關懷總會、台灣多發性硬化症協會。(編輯：陳永昌)1070516

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