/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金曲獎 民進黨 以色列 馬英九

第29屆金曲獎 完整入圍名單一次看

> rss

民進黨北市長選舉啟動徵召 不排除陳菊賴清德

發稿時間：2018/05/16 14:30

最新更新：2018/05/16 14:30

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者葉素萍、呂欣憓台北16日電）民進黨將啟動台北市長徵召程序，自提人選，選對會共同召集人陳明文今天說，盼在月底前能評估出適當人選；至於總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德是否納入評估人選，他說「不排除」。

民主進步黨發言人鄭運鵬表示，選舉對策委員會今天開會決定，2018年台北市長選舉，民進黨將啟動徵召程序，提出人選。

民進黨選對會共同召集人陳明文會後受訪指出，今天召開選對會時，他與選對會共同召集人林錫耀向選對會成員報告徵詢過程，包括里長、市黨部執評委、議會黨團議員的意見，簡單來說，大部份是傾向希望民進黨自己徵召人選。

陳明文說，所有的選對會成員聽完報告後，大家個別表達意見，意見相當一致，就是希望這次台北市長，民進黨用徵召方式提出人選，所以，選對會今天的決定就是向黨主席建議啟動徵召程序，開始評估人選。

陳明文透露，盡量希望在5月底前能夠評估出適當的人選來代表民進黨參選台北市長。

媒體追問，若台北市長柯文哲加入民進黨，是否有合作的空間；陳明文則說，這個假設性的問題，他沒有辦法答覆，但目前會從黨內評估適當的人選，代表民進黨參選，這次台北市長是以徵召的方式產生。

媒體詢問，除了前副總統呂秀蓮、立委姚文智及前台南縣長蘇煥智等檯面上3位表達參選意願的人之外，還會徵詢其他有人推薦或有意願的人選嗎？陳明文說，那當然，會根據提名特別條例，進行徵召。

媒體追問，「曾經被點名的強棒，包括總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德等人也有可能在徵召程序嗎？」陳明文說「不排除」。

至於接下來評估人選，會用民調或什麼方式處理；陳明文說，徵召方式是做總合的評估，民調作為參考，不是決定。

媒體好奇，會再與柯文哲聯繫嗎？陳明文說，「目前沒有這個行程」。（編輯：林孟汝）1070516

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP