民進黨北市長選舉啟動徵召 不排除陳菊賴清德

（中央社記者葉素萍、呂欣憓台北16日電）民進黨將啟動台北市長徵召程序，自提人選，選對會共同召集人陳明文今天說，盼在月底前能評估出適當人選；至於總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德是否納入評估人選，他說「不排除」。



民主進步黨發言人鄭運鵬表示，選舉對策委員會今天開會決定，2018年台北市長選舉，民進黨將啟動徵召程序，提出人選。



民進黨選對會共同召集人陳明文會後受訪指出，今天召開選對會時，他與選對會共同召集人林錫耀向選對會成員報告徵詢過程，包括里長、市黨部執評委、議會黨團議員的意見，簡單來說，大部份是傾向希望民進黨自己徵召人選。



陳明文說，所有的選對會成員聽完報告後，大家個別表達意見，意見相當一致，就是希望這次台北市長，民進黨用徵召方式提出人選，所以，選對會今天的決定就是向黨主席建議啟動徵召程序，開始評估人選。



陳明文透露，盡量希望在5月底前能夠評估出適當的人選來代表民進黨參選台北市長。



媒體追問，若台北市長柯文哲加入民進黨，是否有合作的空間；陳明文則說，這個假設性的問題，他沒有辦法答覆，但目前會從黨內評估適當的人選，代表民進黨參選，這次台北市長是以徵召的方式產生。



媒體詢問，除了前副總統呂秀蓮、立委姚文智及前台南縣長蘇煥智等檯面上3位表達參選意願的人之外，還會徵詢其他有人推薦或有意願的人選嗎？陳明文說，那當然，會根據提名特別條例，進行徵召。



媒體追問，「曾經被點名的強棒，包括總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德等人也有可能在徵召程序嗎？」陳明文說「不排除」。



至於接下來評估人選，會用民調或什麼方式處理；陳明文說，徵召方式是做總合的評估，民調作為參考，不是決定。



媒體好奇，會再與柯文哲聯繫嗎？陳明文說，「目前沒有這個行程」。（編輯：林孟汝）1070516