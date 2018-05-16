姚文智自比大谷翔平 三足鼎立有信心取勝

民主進步黨選舉對策委員會16日決定，台北市長選舉將啟動徵召程序、提出人選，決定一出，表態角逐提名的民進黨立委姚文智（前）在立法院舉行記者會，表示自己就像是從牛棚走出來，走向投手丘，並爭取「3號先發的投手位置」，他認為選對會決定後不會有變數，也有信心在三足鼎立下取勝。中央社記者王飛華攝 107年5月16日

（中央社記者陳俊華台北16日電）有意參選台北市長的民進黨立委姚文智今天說，他就像是從牛棚走出來，走向投手丘，並爭取「3號先發的投手位置」，他認為選對會決定後不會有變數，也有信心在三足鼎立下取勝。



民主進步黨發言人鄭運鵬表示，選舉對策委員會今天開會決定，2018年台北市長選舉，民進黨將啟動徵召程序，提出人選。



姚文智下午在立法院受訪時表示，他的心情就像是從牛棚走出來，現在正在往投手丘，希望能真的爭取到「輪值3號先發的投手位置」，因民進黨人才濟濟，整個團隊有5個先發位置，但是看布陣、隊形，「3號先發也可以取勝」。



姚文智舉例說，旅美棒球好手王建民當年是5號先發，卻連續2年勝投王，最近美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊投手大谷翔平本來是4號先發，在練習賽表現不好，「但是一上場虎虎生風」。



他說，選對會做這樣的決定，代表他過去長期堅持、努力與意志力，得到選對會的支持跟肯定，希望未來展開的徵召程序，能爭取到提名。



姚文智表示，民進黨是首次全面執政、國會多數下，有機會在首都提名自己同志參選，相信只要把台灣價值、改革意志、對首都發展的願景清楚表達、團結一致，「第3號先發一樣可以在三足鼎立的情況下取得勝利」。



媒體詢問，民進黨團總召柯建銘上午接受廣播專訪時說，台北市長選舉若三足鼎立，對國民黨台北市長參選人丁守中最有利。姚文智說，三足鼎立只有對柯文哲不利，對民進黨也有利，民進黨不要妄自菲薄，絕對有信心取得勝利。



媒體問，姚文智自詡「3號先發」，前兩號可能是總統府秘書長陳菊，或是行政院長賴清德。姚文智說，誰都可以是前兩號，民進黨不是只處理台北市選舉，還有整個國家政務要推動，百廢待舉的改革要持續進行，國家重任、選舉要有各種不同菁英、黨內先進共同合作。



姚文智說，他不認為會有什麼變數，選對會是經過至少一年討論，蒐集各方面意見、選舉對策、民調做出的結論，「民進黨不會把這樣的結論當兒戲」，不同耳語、傳言都太看輕選對會，要尊重體制內作出的決定。（編輯：林孟汝）1070516