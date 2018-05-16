談兩岸普世價值 柯文哲：和平相處

影片來源：中央社

（中央社記者黃麗芸、梁珮綺台北16日電）民主進步黨確定自提台北市長候選人，泛藍台北市議員今天質詢台北市長柯文哲想法和中心思想；柯文哲答詢說，有信心連任成功，且認為兩岸普世價值為和平相處。



柯文哲下午到台北市議會報告107年台北市地方總預算第一次追加（減）預算案編製經過，並接受議員質詢，做上述答覆。



中國國民黨台北市議員鍾小平質詢指出，民主進步黨決定自推台北市長人選，問柯文哲現在心情如何，以及如何看藍、綠可能對手，從以前自稱墨綠、談兩岸一家親後又致歉，是否承認九二共識和維持現狀，最終的中心思想為何。



鍾小平還要柯文哲不要再用兩岸一家親的言論，混淆藍軍騙選票，還說「丁丁（丁守中）是城市獵人，要終結掉叢林獅子（柯文哲）」



同黨籍市議員秦慧珠質詢則問到，柯文哲曾自喻為誤入叢林的獅子，一定會突圍，詢問在場各局處首長是否認為柯文哲會連任成功；新黨市議員陳彥伯則說，公托中心不足，多數議員都接過民眾請託，直指柯文哲如此態度還想選總統，只會畫政見大餅。



柯文哲回覆表示，自己心情很平靜，目前還不知道行政院長賴清德是否要參選北市，但認為最大的敵人就是自己。



他說，讓普世價值在台灣實現是他的夢想，並說兩岸普世價值就是和平相處。



柯文哲表示，兩岸一家親是自己內心想法，但不喜歡別人逼他講，並指在台的中國大陸配偶有37萬人，在對岸求學和工作的台灣人也有200萬人，台灣外貿對中國大陸出口依存度約40%，顯見兩岸民間交流是相連的。



他提到，維持現狀沒有問題，但自己對九二共識仍有疑慮，「因為這是標題，但要把內容講清楚」，還說自己是白色、非藍色，白的就是要爭取藍、綠選票，並認為「丁丁是個人才」。



柯文哲隨後答詢陳彥伯時也說，「我一定會當選（市長）啦」。並說自己目標就是連任成功，也有信心，但不會加入民進黨或組白色聯盟政黨，認為自己用市政團隊就可以競選，想試試看能否用做好市政方式來打選戰。



他也說，初步打算抵押自家房產貸款新台幣2000萬另，作為競選經費，另外再加一些物資招募就足夠。



同時，市政白皮書再過一個月就可交出，將陸續發表。



現場各局處首長也都舉手，認為柯文哲可順利連任成功。（編輯：李亨山）1070516