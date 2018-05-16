聖露西亞新大使履新 外交部盼深化合作關係

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）外交部今天表示，聖露西亞新任駐台大使勞倫特（Edwin Laurent）已抵台履新，相信未來能持續深化兩國雙邊合作關係，也盼露國持續協助台灣爭取有意義參與國際組織。



外交部發布新聞稿指出，勞倫特13日抵台履新，並於15日向外交部長吳釗燮面遞到任國書副本；同時就兩國關切事務交換意見。外交部正安排勞倫特近期內向總統蔡英文呈遞到任國書。



新聞稿指出，吳釗燮向勞倫特表示歡迎之意，相信勞倫特來台履新，必能持續深化台露兩國雙邊合作關係；另外，也盼露國能持續協助台灣爭取有意義參與國際組織。



勞倫特向吳釗燮表示，聖露西亞政府珍視與中華民國的邦誼，並轉達總理查士納（Allen Chastanet）重申支持兩國邦誼的立場；也強調這次出任露國駐台大使，將在兩國既有良好合作關係基礎上，持續促進雙方政治、經貿、文化等領域的交流，鞏固台露兩國篤睦邦誼。



聖路西亞於2015年6月在台設立大使館，首任駐台大使艾曼紐（Hubert Emmanuel）同年11月抵台履新。艾曼紐日前離任，遺缺由勞倫特接任。



外交部表示，勞倫特具備經濟、財政專業，曾任露國工業暨觀光部次長、外交部顧問，以及露國、聖克里斯多福、聖文森暨多米尼克駐歐盟常任代表等職。（編輯：楊凱翔）1070516