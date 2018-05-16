/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金曲獎育兒津貼柯文哲黃勝雄
>rss

綠柯分手 陳景峻：全盤確定後再說明去向

發稿時間：2018/05/16 19:36

最新更新：2018/05/16 19:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記梁珮綺台北16日電）民進黨將啟動台北市長選舉徵召程序，提出人選，台北市長柯文哲團隊的民進黨籍副秘書長李文英隨即請辭，副市長陳景峻傍晚聲明，等全盤確定後，再說明他的去向。

柯文哲今天下午率市府團隊赴台北市議會報告107年台北市地方總預算第一次追加（減）預算案編製經過，並接受議員質詢；不過，陳景峻請假，未出席。

多名議員關注民進黨籍的陳景峻、李文英、民政局長藍世聰去留，李文英接受民進黨籍市議員何志偉、國民黨籍市議員陳重文質詢時，坦承已口頭請辭，今天下班時會遞上書面辭呈。她說，「柯市府是兵強馬壯，不差我一位」。

國民黨籍市議員戴錫欽詢問請辭理由，李文英說，她2013年和柯文哲一起打選戰，勝選後到北市府服務，「基於職場與政治倫常，手心手背都是肉，很難抉擇」。

對於去留，藍世聰則表示，他在北市府工作非常愉快，還有很多事沒做，柯市府是超越藍綠的團隊，會用超越藍綠的思考。

由於陳景峻未出席，柯文哲回應說，他認為陳應該會留下，「以我對他的了解，是忠於工作的人」。

陳景峻傍晚發出聲明指出，他一直認為白綠合作才是最大的勝算，也不斷朝這方向努力，是他唯一目標，「只能說我盡最大的努力了，但結果不是我能預設的。至於未來，待全盤確定後我再向大家說明」，未明確表態去留。（編輯：黃瑞弘）1070516

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP