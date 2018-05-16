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推國際參與 副總統盼僑胞為台灣發聲

發稿時間：2018/05/16 20:46

最新更新：2018/05/16 20:46

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（中央社記者侯姿瑩台北16日電）一年一度的僑務委員會議今天閉幕。副總統陳建仁出席致詞表示，台灣推動參與國際組織受到不公平對待，感謝海外僑胞為台灣發聲，並盼繼續發聲協助台灣推動參與更多國際組織。

僑務委員會議於14日至16日在圓山大飯店召開。陳副總統出席閉幕典禮致詞時表示，海外僑胞是台灣重要資產，也是推動國家發展重要的一環。海外僑情瞬息萬變，僑社結構日趨多元，但他相信，所有關心台灣的僑胞都是支持台灣的動力。

副總統說，過去一年來，台灣推動參與國際組織，包括世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）的議題，都受到不公平對待，幸有僑胞積極為台發聲，讓世界各國了解台灣參與國際組織的貢獻與重要性。

僑務委員會表示，來自全球各僑區的168位僑務委員及13位與會代表，昨天共同連署發表聲明，對今年WHA未邀請台灣出席，表達全球僑胞的不解、遺憾與不滿。

副總統對僑胞的支持表達感謝，也期盼僑胞繼續為台灣發聲，協助台灣推動參與更多國際組織與國際活動。

副總統也說，政府會努力推動改革、努力建設台灣，期盼僑胞做政府後盾，和政府一起努力，推動改革；政府推動的改革包括五加二產業創新計畫，積極推動風電、太陽能發展等。另外，也希望僑胞以海外經驗協助國內年輕創業家。

同時，副總統也期盼僑胞協助推動國民外交，推薦僑居地友人來台觀光，或來台體驗醫療服務，活絡台灣觀光及醫療產業。

僑委會委員長吳新興表示，投資台灣是當前政府活絡台灣經濟發展最重要的政策，今年僑務委員會議議程也聚焦相關議題的討論。

吳新興表示，今年會議場邊也設有攤位，由15家新創公司設攤參展；年輕人需要資金、海外通路等資訊，僑胞可以提供這方面的協助。

此外，吳新興也說，期盼與會僑胞代表協助促進海外僑社和諧，匯聚支持台灣的力量。（編輯：李信寬）1070516

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