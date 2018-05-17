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加拿大眾議員投書媒體 籲支持台灣參與WHA

發稿時間：2018/05/17 10:45

最新更新：2018/05/17 10:45

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（中央社記者胡玉立多倫多16日專電）加拿大自由黨聯邦眾議員席康德（Gagan Sikand）今天投書加國媒體「國會山莊報」，再度呼籲加拿大政府勇於發表聲明，支持台灣參與今年世界衛生大會（WHA）。

席康德1日曾特別致函加國衛生部長泰勒（Ginette Petitpas Taylor），並知會加國外長方慧蘭（Chrystia Freeland），要求加國政府支持台灣參與WHA。

今天他又以「加拿大應在世界衛生大會上幫助台灣獲得認同」（Canada should help to recognize Taiwan at global health summit）為題，投書加國主流媒體「國會山莊報」（The Hill Times）。

席康德在投書中指出，駐加拿大代理代表林明誠9日曾投書指出「加拿大及世界需要台灣出席世界衛生大會」。他藉由此文進一步鼓勵加拿大政府，支持台灣以觀察員身分，參加於5月21日至26日在瑞士日內瓦舉辦的第71屆世界衛生大會（WHA）。

席康德表示，台灣自2009年以來，一直以觀察員身分參與世界衛生大會，但因中國堅持，台灣去年被排除在世界衛生大會之外。加拿大台僑社區帶給加國許多文化及經濟活力，他呼籲加國政府應勇敢發表聲明，表明加國支持台灣參與世界衛生大會。

席康德指出，他最近訪問台灣，親身接觸這個國家及民眾，他認為不該有任何理由排除台灣參與這個至關重要的世界論壇、討論影響全球健康議題。

席康德表示，台灣尋求在國際舞台發聲、獲得認可，訴求理當得到支持，加拿大可為台灣民眾，也為加強加拿大與亞洲關係，扮演關鍵角色。

席康德指出，台灣為加國全球第12大、亞洲第5大貿易夥伴。在支持兩國間貿易關係之際，加拿大可以進一步強化台灣在國際舞台上的角色，尤其是在疾病防治及醫療資訊共享等議題方面。不讓台灣至少以觀察員身分參加WHA，將大幅降低事實查證及國際對話的機會。（編輯：陳俊碩）1070517

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