加拿大眾議員投書媒體 籲支持台灣參與WHA

(中央社記者胡玉立多倫多16日專電)加拿大自由黨聯邦眾議員席康德(Gagan Sikand)今天投書加國媒體「國會山莊報」,再度呼籲加拿大政府勇於發表聲明,支持台灣參與今年世界衛生大會(WHA)。



席康德1日曾特別致函加國衛生部長泰勒(Ginette Petitpas Taylor),並知會加國外長方慧蘭(Chrystia Freeland),要求加國政府支持台灣參與WHA。



今天他又以「加拿大應在世界衛生大會上幫助台灣獲得認同」(Canada should help to recognize Taiwan at global health summit)為題,投書加國主流媒體「國會山莊報」(The Hill Times)。



席康德在投書中指出,駐加拿大代理代表林明誠9日曾投書指出「加拿大及世界需要台灣出席世界衛生大會」。他藉由此文進一步鼓勵加拿大政府,支持台灣以觀察員身分,參加於5月21日至26日在瑞士日內瓦舉辦的第71屆世界衛生大會(WHA)。



席康德表示,台灣自2009年以來,一直以觀察員身分參與世界衛生大會,但因中國堅持,台灣去年被排除在世界衛生大會之外。加拿大台僑社區帶給加國許多文化及經濟活力,他呼籲加國政府應勇敢發表聲明,表明加國支持台灣參與世界衛生大會。



席康德指出,他最近訪問台灣,親身接觸這個國家及民眾,他認為不該有任何理由排除台灣參與這個至關重要的世界論壇、討論影響全球健康議題。



席康德表示,台灣尋求在國際舞台發聲、獲得認可,訴求理當得到支持,加拿大可為台灣民眾,也為加強加拿大與亞洲關係,扮演關鍵角色。



席康德指出,台灣為加國全球第12大、亞洲第5大貿易夥伴。在支持兩國間貿易關係之際,加拿大可以進一步強化台灣在國際舞台上的角色,尤其是在疾病防治及醫療資訊共享等議題方面。不讓台灣至少以觀察員身分參加WHA,將大幅降低事實查證及國際對話的機會。(編輯:陳俊碩)1070517