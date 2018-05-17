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台大校長風波 廖俊智籲法理討論走法律程序

發稿時間：2018/05/17 12:01

最新更新：2018/05/17 12:19

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立法院教育及文化委員會17日邀請中央研究院院長廖俊智（圖）列席報告業務概況，並備質詢。廖俊智說，台大校長遴選風波不是選邊站的問題，他希望持不同意見的各方就法理討論，甚至辯論，沒辦法達成共識，只好走法律程序。中央社記者楊淑閔攝 107年5月17日立法院教育及文化委員會17日邀請中央研究院院長廖俊智（圖）列席報告業務概況，並備質詢。廖俊智說，台大校長遴選風波不是選邊站的問題，他希望持不同意見的各方就法理討論，甚至辯論，沒辦法達成共識，只好走法律程序。中央社記者楊淑閔攝 107年5月17日

（中央社記者楊淑閔台北17日電）身為台大校長遴選委員會委員的中央研究院院長廖俊智今天說，台大校長遴選風波不是選邊站的問題，他希望持不同意見的各方就法理討論，甚至辯論，沒辦法達成共識，只好走法律程序。

立法院教育及文化委員會今天邀請中央研究院院長廖俊智列席報告業務概況，並備質詢。

國民黨籍立委柯志恩質詢時說，台大校長遴選問題，中研院不是外人，因為被選的人是中研院院士，遴選委員會裡的委員也有中研院院長，否定這樣的選擇也是中研院院士。

廖俊智回覆時說，他認為學界及社會上有非常多不同的聲音，「我希望不同意見的人能心平氣和坐下來，好好根據事實、法理討論」。

柯志恩進一步透過簡報亮出胡適、蔡元培等歷屆前中研院院長照片，她說，他們面對威權的前總統蔣介石的時代都可以大膽提出建言，目前台大校長遴選事件也已經有非常多大學校長站出來發表意見，身為中研院院長的廖俊智應該表示看法，特別是廖俊智差點被選為台大校長遴選委員會的召集人。

廖俊智說，召集人這件事完全不是事實，而他認為台大校長遴選這件事，學術界應該學會怎麼解決紛爭。

柯志恩則認為，解決紛爭只有在沒有政治力的時候才有可能，並要求廖俊智就教育部對台大遴選校長提出的質疑表示看法。廖俊智堅持，他身為遴選委員之一，不宜由他個人表達。

柯志恩強調，對照歷任中研院院長的作為，廖俊智不能只是中性發言，堅持廖俊智應表態，並問他挺台大或是挺教育部。

廖俊智說，這件事不是挺不挺的問題，這件事非常複雜，需要法律專家來解決。

他還說，現在不同意見的各方「只有喊話、沒有對話，只有對立、沒有對話」，希望各界應該心平氣和地就不同點，以法理進行討論、辯論，今年1月底遴選委員會進行過討論，也有人說就算是花60個小時也討論不完，唯一的辦法就是大家冷靜。

廖俊智指出，這件事是要帶領社會解決問題，而不是要選邊站的問題。

他說，沒辦法達成共識，只好根據現在的法律走法律程序，這是任何法治社會應該走的路徑，而不是大家根據自己現有的觀念喊話。（編輯：唐聲揚）1070517

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