藍指政院政策沒配套 綠：歡迎提供意見

（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨團書記長李彥秀今天說，行政院提出的三項利多政策，應要有完整配套，不然就只是灑大錢，卻看不到成效。民進黨團幹事長何欣純說，歡迎在野黨提供意見，不要只是批評。



行政院針對青年低薪、移民攬才、少子化三大議題端出政策牛肉。國民黨立法院黨團今天召開記者會，李彥秀質疑，行政院提出的三項利多政策，是否會出現「中央請客，地方有無能力買單」的狀況，呼籲中央應要有完整的配套措施，不然就是花大錢卻看不到成效。



為解決青年低薪，行政院擬建議將基本工資時薪140元往上調整，對此，國民黨立委林為洲在記者會上表示，若以基本月薪來計算，時薪才125元，只提高時薪，基本薪資沒有提高，這就可以讓雇主有機會將員工的薪水從時薪計算換成月薪計算，這政策留下一個漏洞，讓雇主可以使用。



與會的國民黨立委王育敏則關注行政院所提出的少子化政策，但她認為這是圖利私幼業者的政策，王育敏說，整個政策中多數都是在補助私立業者，這不是民間想要的少子化政策，民眾都希望政府改善托嬰機構公私比懸殊的差距，希望政府提高公立幼兒園的比例。



民進黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者表示，行政院所提出的方案，事前都有評估與討論，也有配套；提高生育率、解決低薪問題，這是朝野需要共同合作的，所以歡迎在野黨提供配套建議，民進黨都會虛心受教，但不要只是為了批評而批評。（編輯：張均懋）1070517