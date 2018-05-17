柯文哲拚連任 擬再辦海選招募青年人才

（中央社記者梁珮綺北17日電）年底台北市長選舉一役，民主進步黨確定自提人選。台北市長柯文哲今天說，初步計畫不印文宣、不辦造勢活動來競選，也有思考是否再辦一次海選，招募年輕人加入競選團隊。



柯文哲上午出席「台北能源之丘2.0—山水綠生態公園設置太陽光電系統」 動工記者會，會後受訪時做上述表示。



民進黨昨天確定自提人選後，柯市府的民進黨籍副秘書長李文英以基於職場與政治倫常為由，向柯口頭請辭，傍晚遞出書面辭呈，柯文哲昨天下午在台北市議會備詢時說會慰留。



柯文哲今天受訪時說，他已經批准辭呈，「她（指李文英）說這樣也會為難，就大家不要為難，繼任人選很快就會宣布」。



至於與民進黨還有沒有合作機會，柯文哲說，「合作機會還是很多，中央、地方仍有很多業務要進行，政黨政治不是那種殺父仇人」；他也笑說，操作「棄丁保柯」說法很有想像力，總之是「什麼事都可以努力」。



有媒體詢問，柯文哲和民進黨會不會比照2014年選舉進行二階段民調，但由柯文哲主動爭取，他回應，目前沒有這個計畫。不過，2014選舉時，民進黨與柯文哲組在野大聯盟，借許多將給柯，如今分手，面臨恐「無人」窘境，柯文哲說，他有思考是不是再舉辦海選，招募年輕人參加競選團隊。



對於未來選戰佈局，如何大力爭取青年票，柯文哲僅說，該怎麼做就怎麼做，他每天還是一樣，上午7時30分就到台北市政府上班，會做好市政，強調他只能做自己能控制的事，外面的事無法控制，無需煩惱。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070517