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台媒採訪WHA遭拒 自由之家籲國際反抗

發稿時間：2018/05/17 13:04

最新更新：2018/05/17 13:04

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（中央社記者尹俊傑紐約16日專電）針對台灣媒體申請採訪世界衛生大會（WHA）遭拒絕，非政府組織「自由之家」今天指世界衛生組織（WHO）向中國新聞審查施壓低頭，呼籲國際社會不要屈服於北京的壓力。

第71屆世界衛生大會21日將在瑞士日內瓦召開，世衛未向台灣發出邀請函。中央社駐歐記者依規定向聯合國日內瓦總部提出採訪申請，15日接獲通知申請未過。

世衛為聯合國旗下專門機構。自由之家（Freedom House）今天指出，世衛拒絕向台灣媒體核發世界衛生大會採訪證，顯然是配合中方要求。

自由之家民主研究學者帕汀頓（Arch Puddington）在聲明中指出，世衛上述做法，是國際機構和民間企業不斷向中國新聞審查低頭的最新案例。

帕汀頓表示，聯合國及其機構成立的宗旨，是保護和拓展新聞自由，而非懦弱地默許新聞自由遭限制。同樣的，美國企業將台灣列為主權國家而遭北京當局恫嚇時，美國政府應積極反對。

他說：「世界各大民主國家及主要國際機構太常屈服於這類施壓手段，中國只會因此加強霸凌一些世界觀與他們不同的人士。需要改變這種局面，是時候了。」

帕汀頓未點出美國企業遭北京恫嚇的案例，但華府5月稍早曾為中國去函美國在內的36家外國航空公司，要求不得將台灣標註為國家，罕見發表強硬聲明，以「歐威爾式胡言亂語」重批北京。

自由之家並指出，在1月公布的2018年全球自由度年度報告中，台灣名列「自由國家」，中國則是「不自由國家」。（編輯：紀錦玲）1070517

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