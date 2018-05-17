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傘兵墜地 軍事專家：可能是複合式意外

發稿時間：2018/05/17 13:04

最新更新：2018/05/17 13:04

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（中央社記者游凱翔台北17日電）陸指部秦姓上兵今晨在台中跳傘時自1300呎高空墜地，退役傘兵及軍事專家認為，發生這起意外，軍方除了調查保傘連有無作業疏失，也應釐清是否為包括天候在內的「複合式意外」。

國軍漢光34號演習預演上午發生意外，秦姓上兵在台中清泉崗基地跳傘時，因主傘張傘不完全、副傘吃風不完全墜落地面，緊急送醫後恢復呼吸心跳，事故發生原因軍方正調查中。

「亞太防務」雜誌總編輯鄭繼文接受中央社訪問表示，依照國外案例，軍方除了應深入調查保傘連有無作業疏失外，也應一併釐清當時天候狀況，了解是否為「複合式的意外」。

他指出，事關人命，相信國軍對於傘兵與傘具的訓練與控管都有非常嚴謹標準作業程序（SOP），且航特部傘兵的訓練，從基本動作、躍出機艙、著陸等動作都有專業訓練，伴隨科技發展，相關單位也會針對傘具進行改良，更易傘兵操控。

鄭繼文認為，每一項軍事演練都存在著風險，就如科學統計的數據下，都有難以消除的風險存在，戰鬥機、民航機也是如此，但確切的意外發生原因，軍方應深入調查，很難在第一時間向外界說明「到底哪個環節出了什麼問題」。

已退役的吳姓特戰士兵接受中央社訪問時說，MC-1傘具都由保傘連維護整備，因此每一名傘兵在領取傘包的時候都是隨機的，更沒辦法拆開檢查。

吳姓特戰士兵也說，依實務經驗，如果發生失速失控的狀況，應維持「頭上腳下、雙手抱胸、低頭」姿勢，若連副傘都吃不到風，極有可能是傘繩被身體或主傘纏繞。

陸軍航空特戰指揮部政戰主任少將武立文稍早受訪表示，26歲秦姓上兵搭乘C130軍機到達1300呎高空跳傘，因為主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地；秦姓上兵於民國104年入伍，從義務役轉服志願役，服役已經3年，這次是第11次跳傘。（編輯：黃國倫）1070517

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