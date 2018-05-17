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人權館成立 鄭麗君：助促轉會開啟加害體系研究

發稿時間：2018/05/17 13:17

最新更新：2018/05/17 13:59

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zoom in 國家人權博物館17日在「白色恐怖綠島紀念園區」正式揭牌成立，紀念1951年5月17日首次大規模政治受難者被關押在綠島的日子，文化部長鄭麗君出席致詞。中央社記者吳翊寧綠島攝　107年5月17日國家人權博物館17日在「白色恐怖綠島紀念園區」正式揭牌成立，紀念1951年5月17日首次大規模政治受難者被關押在綠島的日子，文化部長鄭麗君出席致詞。中央社記者吳翊寧綠島攝　107年5月17日

（中央社記者葉素萍綠島17日電）文化部長鄭麗君今天說，國家人權博物館成立後，整理串聯全台灣所有不義遺址，建立人權教育網絡；協助促轉會開啟加害體系研究，改變台灣過去只有受害者，沒加害者的歷史敘事。

國家人權博物館上午在白色恐怖綠島紀念園區揭牌成立，總統蔡英文主持揭牌儀式。

鄭麗君表示，西元1951年5月17日，第一艘滿載著被剝奪自由的政治受難者的船開到綠島；許多政治受難者青春被埋沒，有些前輩生命被迫停格，更多家庭承受巨大痛苦。

她說，今天得以在威權統治時期不義遺址上，以國家高度成立國家人權博物館，並把綠島人權園區正名為白色恐怖綠島紀念園區，這是蔡總統帶領台灣推動轉型正義，邁向民主深化的重要一刻。

鄭麗君表示，當下一代到園區時，會知道台灣民主的路走來如此艱辛，得來不易，也提醒著民主須以人權為基石；民主沒有回頭路，民主不能再犯錯。

她說，國家人權博物館成立後，會配合將成立的促進轉型正義委員會，展開幾項工作，包括逐步復原綠島園區與景美園區，重建被抹滅的歷史。

鄭麗君表示，將整理、串聯全台灣所有的不義遺址，目前已整理40幾處不義遺址，與地方政府合作，建立成人權教育網絡；在人權館下成立典藏研究與檔案中心，持續進行政治檔案整理及開放，並協助促轉會開啟加害體系研究，改變台灣過去只有受害者，卻沒加害者的歷史敘事。

另外，她說，人權館將積極努力國際交流，讓台灣這段追求民主自由奮鬥的故事讓世界銘記，也鼓勵世界上還正在爭取自由與人權的人們。

鄭麗君表示，轉型正義不僅是法律、政治工程，更是台灣社會須互相對話、共同學習的文化反省運動；她會自我期許、努力，讓綠島從過去是監禁自由的監獄之島，成為追求公義、守護人權與反省歷史的人權之島。

另外，以「參加非法組織與散發傳單」罪名被判刑10年的政治受難者蔡焜霖回憶，1951年5月17日，他被送到綠島，也是像今天這樣陽光燦爛的天氣。

蔡焜霖說，當初（自己被指為）是萬惡不赦的匪諜，如今成為總統的座上賓，他滿心感慨，也非常感動；回憶過往，「是誰殺了我的朋友？這是轉型正義過程中，我所要追求的歷史真相」；如果沒真相，吃人肉的獨裁者竟變成國家救星、青年導師，就無法達成轉型正義。（編輯：李明宗）1070517

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