盧秀燕發表青燕潮T 承諾重用年輕人

（中央社記者郝雪卿台中17日電）國民黨台中市長參選人盧秀燕今天舉辦記者會發表4款「青燕」潮流T恤，她指出，如果當選台中市長，未來市府團隊會更年輕，局處首長至少會有3名年輕人，在市政舞台施展抱負。



盧秀燕上午在台中市舉辦記者會發表由競選團隊中一群年輕人共同發想設計出來的4款潮T，T恤上採用「青」及「燕」為主題，擁有大大臂膀的燕子圍繞著青年，並結合銀杏、菇類及橋梁的圖樣，象徵關懷上一代、守護下一代、築一座世代的橋梁等，共有4款顏色供支持者選擇。



盧秀燕表示，初選至今，一直有「神秘的力量」不斷在協助她，也就是年輕人的力量；甚至有越來越多的年輕人，因不滿現在的執政黨而將希望寄託在她身上，自發性的想來幫忙，相信年輕人的力量，將會是左右今年選舉最大的關鍵。



盧秀燕指出，感謝年輕人力挺，她將用年輕人的角度來投入年底台中市長選戰，這不只是盧秀燕的選戰，更是青年世代的選戰。如果她能當選市長，未來市府團隊會更年輕，將成為年輕人參政及施展抱負的舞台，在市府局處首長中至少會有3人是年輕人，還有其他年輕人也會在市府服務。



被問到有關台北市長選舉民進黨將自提候選人一事，盧秀燕表示，民進黨要在台北市長選戰中自提人選，這是民進黨與台北市長柯文哲之間的內鬥。2016年總統大選中，民進黨利用年輕人及柯文哲贏得選戰，現在擔心柯文哲會出來選總統，就將柯文哲一腳踢開。



盧秀燕指出，不管民進黨跟柯文哲如何內鬥，這是綠營的事情，站在國民黨的立場，所有縣市長參選人都堅定走自己的路，相信唯有團結、腳踏實地，誠懇面對選民，是唯一的道路，也是唯一勝選的方法。（編輯：吳佳穎/方沛清）1070517