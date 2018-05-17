/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 個人申請白沙屯 金曲獎育兒津貼
>rss

盧秀燕發表青燕潮T 承諾重用年輕人

發稿時間：2018/05/17 13:34

最新更新：2018/05/17 13:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者郝雪卿台中17日電）國民黨台中市長參選人盧秀燕今天舉辦記者會發表4款「青燕」潮流T恤，她指出，如果當選台中市長，未來市府團隊會更年輕，局處首長至少會有3名年輕人，在市政舞台施展抱負。

盧秀燕上午在台中市舉辦記者會發表由競選團隊中一群年輕人共同發想設計出來的4款潮T，T恤上採用「青」及「燕」為主題，擁有大大臂膀的燕子圍繞著青年，並結合銀杏、菇類及橋梁的圖樣，象徵關懷上一代、守護下一代、築一座世代的橋梁等，共有4款顏色供支持者選擇。

盧秀燕表示，初選至今，一直有「神秘的力量」不斷在協助她，也就是年輕人的力量；甚至有越來越多的年輕人，因不滿現在的執政黨而將希望寄託在她身上，自發性的想來幫忙，相信年輕人的力量，將會是左右今年選舉最大的關鍵。

盧秀燕指出，感謝年輕人力挺，她將用年輕人的角度來投入年底台中市長選戰，這不只是盧秀燕的選戰，更是青年世代的選戰。如果她能當選市長，未來市府團隊會更年輕，將成為年輕人參政及施展抱負的舞台，在市府局處首長中至少會有3人是年輕人，還有其他年輕人也會在市府服務。

被問到有關台北市長選舉民進黨將自提候選人一事，盧秀燕表示，民進黨要在台北市長選戰中自提人選，這是民進黨與台北市長柯文哲之間的內鬥。2016年總統大選中，民進黨利用年輕人及柯文哲贏得選戰，現在擔心柯文哲會出來選總統，就將柯文哲一腳踢開。

盧秀燕指出，不管民進黨跟柯文哲如何內鬥，這是綠營的事情，站在國民黨的立場，所有縣市長參選人都堅定走自己的路，相信唯有團結、腳踏實地，誠懇面對選民，是唯一的道路，也是唯一勝選的方法。（編輯：吳佳穎/方沛清）1070517

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP