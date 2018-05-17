人權館揭牌舞者腳底燙傷起水泡 鄭麗君致歉

（中央社記者葉素萍綠島17日電）國家人權博物館今天在白色恐怖綠島紀念園區揭牌成立，但受邀表演的蔡瑞月舞蹈社舞者因舞台曬熱，腳底起水泡；文化部長鄭麗君向舞者致歉，她說，應想得更周全，保護舞者。



根據中央氣象局資訊，綠島上午氣溫達攝氏30度。



國家人權博物館在「白色恐怖綠島紀念園區」揭牌成立，總統蔡英文主持揭牌儀式；邀蔡瑞月舞蹈社舞者演出「傀儡上陣」、「揭牌序曲」。



不過，演出結束後，有舞者腳底不適。



總統府會後解釋，綠島氣候炎熱，舞台久曬，雖有灑水因應，但舞者考量舞碼一致性，還是按原本規劃上台演出；演出結束後，3名舞者腳底因舞台曬熱不適，蔡總統在舞台上關心舞者；活動結束後，鄭麗君和國家人權博物館長陳俊宏陪舞者前往綠島鄉衛生所冰敷休息，蔡總統也持續關心並請鄭麗君妥為照顧。



鄭麗君會後受訪表示，她和蔡總統在現場就有發現舞者的腳似乎不舒服，並詢問活動司儀，但表演進行中，她們沒打斷舞者演出；蔡總統離開前，她特別向蔡總統報告，她會去關心了解，後來蔡總統也致電請她轉達關心。



鄭麗君說，探視舞者時，舞者告訴她，知道太陽大，舞者有討論要不要穿鞋，但後來還是希望呈現舞作原貌，就照原來的彩排情況上台；身為主辦單位，她還是要向舞者致歉，應想得更周全，保護舞者。



陳俊宏說，有2名舞者的腳有一點點起泡，正在冰敷，另一名有點紅腫，在衛生所休息。



另外，媒體關注民主進步黨決定自推台北市長參選人，鄭麗君被點名是黑馬之一。



鄭麗君說，政治受難前輩盼了十幾年的人權博物館成立，希望媒體「今天不要問這個問題」，且她心繫舞者，希望水泡不礙事，「不要問我這個問題，現在沒有辦法回答」。



民進黨選舉對策委員會昨天決定，今年台北市長選舉，將啟動徵召程序自提人選，除再徵詢已表態參選的黨內人士，也會看看是否還有人有意願參選，選對會將協調人選，形成共識。（編輯：李明宗）1070517