媒體指伊朗母子難民遭強押出境 外交部：非事實

（中央社台北17日電）媒體報導指一對伊朗母子在台就醫卻遭澳洲邊境部隊到台灣強押出境，外交部今天表示，當事人離境前已完成在台完整療程，相關媒體指稱情節非事實。



部分媒體引用衛報報導指出，一對伊朗母子為逃避戰亂躲到澳洲，被澳洲官員安置到諾魯的難民營，母子之後又被轉送到台灣的台安醫院接受治療，但兩人到台灣約2個月，還在接受治療，社工更設法延長這對母子的在台簽證，卻有澳洲邊境部隊（Australian Border Force）人員到台灣，將母子強押出境，遣送回諾魯難民營。



外交部表示，經向相關各方查證了解，當事人離境前已完成在台完整療程，相關媒體指稱情節非事實，有違媒體應善盡查證的專業與社會責任。



外交部說，澳洲考量台灣有先進優良醫衛與照護水準，及台灣與諾魯多年醫療合作經驗，去年9月簽署相關備忘錄，由台安醫院今年1月起，協助現居於諾魯的難民及庇護尋求者，在急迫情形且在諾魯無法獲及時醫療診治情形下，可到台灣進行醫療照護。



外交部表示，這項合作展現台灣的國際醫療人道援助精神及積極作為，目前轉診到台灣的患者都持有中華民國核發的醫療簽證，且須有接受醫療的必要與事實。相關患者到台灣前已充分了解在台醫療期間享有的權利與義務，並同意結束在台醫療療程後須離開台灣。



外交部說，作為國際社會負責任的成員，台灣與各國一樣關心全體人類的健康。台灣將持續秉持普世人權與健康價值，幫助友邦提升醫療水準，持續與理念相近國家在醫療援助、人道救援與防疫等全球性議題上推動合作，以實現「健康無國界」目標。（編輯：林興盟）1070517