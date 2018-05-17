北市自提參選人 卓冠廷：不影響兩市交流

（中央社記者郝雪卿台中17日電）民進黨將自提台北市長參選人不禮讓台北市長柯文哲，向來與柯文哲互動不錯的台中市長林佳龍是否立場尷尬，台中市新聞局長卓冠廷今天說，不會因此影響兩城市的交流及互動。



對於年底的台北市長選舉，民進黨決定啟動徵召提名程序，確定不禮讓柯文哲，由於柯文哲與林佳龍時有互動，3月間還帶領北市府團隊到台中市考察綠川及柳川整治工程成果，並到台中市政府與林佳龍展開市政交流座談，國民黨台中市長參選人盧秀燕今天在受訪時就表示，民進黨北市自提參選人，林佳龍應該很尷尬。



盧秀燕表示，相信林佳龍現在應該處在一個相當尷尬的位置，畢竟柯文哲曾前來幫忙過林佳龍，市民也會想看看林佳龍如何回報柯文哲，柯文哲過去曾與民進黨合作全台助選，現在擔心柯文哲競選總統，就一腳將柯文哲踢開，林佳龍立場應該很尷尬。



由於外界關注林佳龍與柯文哲未來的互動，卓冠廷代表林佳龍受訪時指出，林佳龍已多次表達市政優先，柯文哲之前曾來看綠川、柳川等市政建設，不需要什麼事都跟選舉掛勾。



卓冠廷認為，藍綠縣市長都曾來台中市政考察及交流，不用什麼事情都跟選舉畫上等號，未來台中市無論是跟台北、桃園、高雄等城市的市政交流都會持續，不會因為選舉或政黨提名受影響。



卓冠廷說，台北市與台中市之間對於世大運、熊讚及中市的吉祥物石虎有很多交流及活動，甚至新聞局正在規劃出動吉祥物石虎到各都去互動，不會因此事就不去台北，包括市政建設與市政交流，甚至花博都會持續互動，不會有影響。（編輯：劉政權）1070517