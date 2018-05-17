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再戰澎湖 賴峰偉：終結亂象重返榮耀

發稿時間：2018/05/17 18:29

最新更新：2018/05/17 18:29

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九合一選舉 決戰澎湖縣（2）（中央社澎湖縣17日電）年底澎湖縣長選舉，面對藍天再現機會，國民黨提名暫離地方政壇13年之久的「強棒」前澎湖縣長賴峰偉回鍋。他打出「終結亂象、重返榮耀」口號，將以政策執行率來爭取選民認同與支持。

65歲的賴峰偉在民國94年任滿卸下縣長之後，先後出任內政部次長、考選部長與總統府副書長等職務，以及神腦董事長等要職，之後除協助詹啟賢競選國民黨主席外，並未再從事任何政治活動或擔任政府要職。

對於這次再度回鍋參選澎湖縣長，賴峰偉坦言，不在人生的規畫裡，但國民黨多方考量、黨內互比與民調後，在所有有意參選的黨內同志中，在民調上唯一勝出的一人，加上對故鄉的發展有著使命感，願意再披掛上陣一搏。在這次有機會「綠地變藍天」的條件下，三度獲提名參選澎湖縣長。

賴峰偉曾在民國86至94年間，先後擔任第13、14屆縣長，任內推出「消除亂象、激發能量」的施政成果，率先推出遷移墳墓、撿骨進塔，任內遷移2萬5000多座、徹底解決濫葬問題；推動觀青青草原、植樹百萬株，改造澎湖景觀。

除此之外，任內在海洋漁業復育方面，強力取締毒、電、炸魚與收購三層網、清除海底覆網等施政作為，以及盜採砂石等，在任內一一兌現，讓澎湖漁業永續；就連今天儼然成為澎湖觀光行銷品牌的「海上花火節」，持續進行16年之久，也都是在其任內所創辦，至今令人津津樂道，這些施政的成果，都將成為賴此次回鍋參選縣長的最大本錢。

賴峰偉表示，任內的施政滿意度調查中，都維持在全國各縣市的前三名，對比現在的民進黨中央推動的年金改革等相關政策，在基層頗有怨言，尤是離島的澎湖軍公教佔有4分之1的票源的前提下，藍軍確實有一個很好的機會。這次選戰定位在「終結亂象、重返榮耀」口號，強調施政成果的執行率，宣誓要光耀當年的榮景，尋求獲得鄉親的認同與支持。

對於選戰面臨考驗，賴峰偉也知道自己離開地方政壇多年，地方的政治生態環境有所改變，在選戰的過程中，僅剩半年的時間內，只有加快基層的走動拜訪，讓選民重新尋找施政的記憶，以尋求更多的支持。加上目前檯面上，有意參選在野精英眾多，避免選票分裂是當務之急，未來選戰如何整合、形塑藍綠對決的局面，才可能有贏得勝選。(編輯:孫承武)1040517

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