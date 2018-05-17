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蔡總統視導東部部隊 親頒加菜金慰勉

發稿時間：2018/05/17 20:52

最新更新：2018/05/17 21:51

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總統蔡英文17日前往綠島空軍氣象雷達及探空分隊，嘉勉單位隨時掌握各項天氣數據資料，以供國軍東部單位執行戰、演訓任務所需。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 107年5月17日總統蔡英文17日前往綠島空軍氣象雷達及探空分隊，嘉勉單位隨時掌握各項天氣數據資料，以供國軍東部單位執行戰、演訓任務所需。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 107年5月17日

（中央社記者游凱翔台北17日電）軍聞社報導，總統蔡英文今天上午前往東部地區、綠島視導空軍防空飛彈部隊、氣象雷達及探空分隊，聽取任務介紹、了解訓練實況，除肯定於偏遠地區堅守崗位，也親頒加菜金慰勉。

軍事新聞通訊社報導，蔡總統上午前往東部地區及綠島，視導空軍防空飛彈部隊與氣象雷達及探空分隊。

蔡總統首先前往空軍防空飛彈部隊，視察飛彈發射區裝備，聽取部隊任務概況，肯定單位官兵日以繼夜，守護台灣東部海、空域安全，讓國人的安全獲得保障。

隨後，蔡總統前往綠島空軍氣象雷達及探空分隊，除了解單位任務外，並嘉勉單位隨時掌握各項天氣數據資料，以供國軍東部單位執行戰、演訓任務所需。

蔡總統也肯定探空分隊在每年颱風季節來臨前，能迅速整合天氣資料，提供中央災害應變中心參考運用。

另外，蔡總統與單位重要幹部及官兵代表會餐，並親頒加菜金，表達慰勉與肯定之意。（編輯：楊凱翔）1070517

總統蔡英文17日前往東部空軍防空飛彈部隊，觀看飛彈發射區陣地，聽取飛彈部隊任務概況。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 107年5月17日總統蔡英文17日前往東部空軍防空飛彈部隊，觀看飛彈發射區陣地，聽取飛彈部隊任務概況。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 107年5月17日
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