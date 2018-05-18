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德議員力挺台灣參與世界衛生大會

發稿時間：2018/05/18 08:05

最新更新：2018/05/18 08:05

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（中央社記者林育立柏林17日專電）世界衛生大會（WHA）下週即將登場，台灣被拒門外，德國國會日前舉辦座談會，多位國會議員出席聲援。

友台組織「德中協會-台灣之友」15日晚舉辦「推動台灣參與2018世界衛生大會」座談會，基督教民主黨（CDU）議員穆勒（Carsten Mueller）在引言時表示，上月德國聯邦健康部的官員曾指出，台灣是東亞地區航空和防疫的重要據點，德國支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）。

國會健康委員會主席魯德爾（Erwin Rueddel）在致詞時，稱讚台灣對醫療防疫工作的貢獻，力挺台灣加入世界衛生體系。

國會友台小組成員柯本（Jens Koeppen）表示，願意與台灣站在一起，繼續推動台灣參與世界衛生大會、國際民航組織（ICAO）和聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。他強調，雖然推動的進度緩慢，但友台小組不會放棄。

駐德代表謝志偉在致詞時，感謝在場議員的支持，指出德國前任的聯邦健康部長古爾（Hermann Groehe），去年曾在世界衛生大會公開聲援台灣，期盼新任的健康部長也能支持台灣。

台灣參與世界衛生大會受到德國媒體關注。德國第一電視台（ARD）的數位頻道「每日新聞24」（tagesschau24），12日晚黃金時段播出政論節目「對話」，邀請國會智庫「學術與政治基金會」（Stiftung Wissenschaft und Politik）的學者克魯拜（Frederic Krumbein）分析台海關係。

克魯拜表示，國民黨執政時，台灣曾受邀參與世界衛生大會。民進黨執政後，中國即開始對世界衛生組織施壓，阻止台灣受邀。

克魯拜分析，由於中國廣大的市場和政經實力，多數國家不願為台灣得罪中國。此外，許多國際組織要求以國家名義入會，台灣一旦加入，恐會衍生主權問題，這點顯然是中國全力封殺台灣參與國際組織的主要原因。（編輯：紀錦玲）1070518

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