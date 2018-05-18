丁守中：綠恐派陳菊或賴清德參選 戒慎恐懼

國民黨台北市長參選人丁守中（中）18日上午在立法院出席國民黨立法院黨團召開的「蔡政府失政兩週年」記者會後受訪表示，北市長選戰，民進黨可能派出總統府秘書長陳菊或行政院長賴清德出戰，相信選戰將成激烈的三強鼎立，他戒慎恐懼，但也會全力以赴。中央社記者謝佳璋攝 107年5月18日

（中央社記者王承中台北18日電）國民黨台北市長參選人丁守中今天表示，北市長選戰，民進黨非常有可能派出總統府秘書長陳菊或行政院長賴清德出戰，相信選戰將成激烈的三強鼎立，他戒慎恐懼，但也會全力以赴。



民進黨在台北市長選戰將自提人選，陳菊屢被點名。她昨天表示，輔佐總統蔡英文，完成台灣社會的改革，「才是我選擇這個戰場中，最重要的工作」。她相信選舉對策委員會有能力智慧，做最好的決定。



丁守中上午在立法院出席中國國民黨立法院黨團召開的「蔡政府失政兩週年」記者會後受訪表示，民進黨非常有可能派出陳菊或賴清德出戰，若由陳、賴其中一人參選，相信北市長選戰將是激烈的三強鼎立，他也戒慎恐懼，畢竟民進黨掌握中央資源，台北市長柯文哲掌握地方資源，他會全力以赴。



對於若面對陳菊是否有優勢？丁守中說，優勢劣勢就由選民決定，他面對民進黨參選人、柯文哲，沒有略遜一籌，大家各自努力，但是他讓台北更好、更安全、更繁榮的心，24年來始終不變、鍥而不捨，這是別人所沒有的。



他說，目前他還在繼續請益，到選前都會不斷請益，而前台北市議會議長吳碧珠也願意在基層動員方面全力幫忙。（編輯：張均懋）1070518