散布私密照恐嚇他人 立委擬立專法最重處12年

（中央社記者陳俊華台北18日電）因感情糾紛在網路散布性隱私影像報復事件頻傳，民進黨立委蘇巧慧、呂孫綾等人提專法規範，若侵害他人性隱私影像，恐嚇危害到生命、財產者，最高可處12年徒刑、30萬罰金。



民主進步黨立法委員蘇巧慧、呂孫綾、張宏陸、陳賴素美上午在立法院舉行「防制色情報復，我國應制定專法」記者會。



蘇巧慧說，自己是區域立委，在地方服務處的法律服務時，經常遇到私密照遭外流的案件，但律師能做的卻很少，3C產品普及、網路快速，因現行法不足，所以參考各國立法例，提出專法對相關行為進行規範、處罰。



蘇巧慧說，專法中建立快速下架機制，網路平台提供者、電信業者經被害人投訴後，24小時內應刪除、下架內容，保護當事人，避免照片被廣泛流傳；同時將刑度提高。



蘇巧慧表示，有些民眾或許會覺得「這又不是我拍的」、「又不是我放上去（網站）的」，但就是覺得太有趣，按下分享鍵後，有了「再傳播」的行為，專法中也訂立罰則，希望對於湊熱鬧、起鬨的行為也有規範，讓不幸的事件降低。



陳賴素美說，因應科技發展，提出相對應的法來嚇阻新興犯罪是國際趨勢，從2013年起，全球已經有10個國家，包括日本、韓國、美國、加拿大、英國等，立專法或在刑法中以專門條款，處理未經同意就散布私密影像案件。



呂孫綾說，專法是要以政府角度，對受害者提供諮商、創傷復原，新型態犯罪讓受害者性隱私未經同意就在網路大量散播，讓受害人名譽受侵害，很多人因此離開原本的生活圈、工作，須接受心理輔導，才能從創傷中平復。



呂孫綾表示，草案明定，司法單位審理時要隱藏受害者身分，媒體報導也不能揭露受害者身分或相關資訊，避免更多人因好奇而搜尋相關內容；草案也規範經營網路平台相關業者，應負起善良管理人責任，只要業者受理被害人投訴，就要把性隱私影像下架，否則應負連帶賠償責任。



蘇巧慧說，這次將散落在各部法律中的部分，統合起來變為專法，要處罰的是散布影像的人及對國內網路平台課以責任，但若性隱私影像遭放在國外網站，不是這部專法能處理的；草案一定不夠完備，有其他想法都可以討論，「不是唯一，但是個開始」。



草案中明定，侵害他人性隱私影像者，處1年以上3年以下有期徒刑，得併科新台幣15萬元以下罰金；若是意圖報復者，處3年以上7年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金；若藉此恐嚇，危害生命、身體、自由、名譽、財產者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。（編輯：溫貴香）1070518