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國民黨新竹縣長是否徵召 吳敦義：兩難

發稿時間：2018/05/18 11:44

最新更新：2018/05/18 11:44

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（中央社記者劉麗榮台北18日電）國民黨協調新竹縣長人選，日前決定以全民調方式提名。不過，中國國民黨主席吳敦義今天說，新竹縣是否用徵召是兩難問題，連續3次協調都沒有一致結論，等協調成功再做決定。

新竹縣長選舉提名，國民黨8日第三度開協調會，邀表態參選的國民黨籍立法委員林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣議會副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋協調。林為洲希望採全民調，楊文科希望以徵召方式，會中最後決定以全民調決定提名人選，民調預計5月下旬進行。

聯合報昨天報導，力挺楊文科的聯電榮譽董事長宣明智日前率竹科大老拜會吳敦義，建議協調徵召參選人，吳敦義強調必須尊重提名小組和中常會決定，不能獨厚特定人選，樂見地方整合協調支持最有勝選可能的人選。

新竹縣是否考慮徵召，吳敦義上午出席「第一屆活水青潮T設計大賽頒獎典禮暨記者會」前受訪指出，這是兩難問題，新竹縣難題很大，可能會排在最後一個縣市提名。

被問到先前已協調說好用全民調方式提名，吳敦義說，沒有人事前說好，連續3次協調都沒有一致的結論。他說，新竹縣人才輩出，也是國民黨執政縣市，非贏不可，目前看起來有兩、三個結點，是很艱難的協調，會等到協調成功再來做決定。

至於宣明智拜會時說了什麼，吳敦義表示，他不能對外透露，宣明智是竹科重要的領導群之一，他與宣明智也認識多年。

吳敦義強調，每一位朋友講的話都會放在心裡，用公正、公平、公開方式，選出最有戰力、最有機會獲勝的人，這是他的原則。

國民黨已完成19縣市提名，尚有3縣市未完成提名，包括高雄市、台南市與新竹縣。（編輯：張均懋）1070518

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