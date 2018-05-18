總統盼2020年底前南迴鐵路全線電氣化通車

（中央社記者葉素萍台東18日電）總統蔡英文今天期勉在2020年底前完成南迴鐵路全線電氣化通車，她並強調，政府將透過推動台鐵票務系統整合再造，以及花東鐵路全面雙軌化兩大策略，改善花東鐵路運輸。



蔡總統今天赴台東太麻里視察「前瞻軌道建設南迴鐵路電氣化工程」，瞭解目前多良段工程施工情形與進程。



總統致詞表示，她剛才聽簡報時，深深感覺到這裡是全台灣所有鐵路車站裡面最漂亮的車站，相信所有施工團隊也是抱持著這樣的心情，來完成這項南迴鐵路電氣化工程，這也是環島鐵路電氣化路網最後一哩路。



蔡總統提到，她是屏東人，每次往返屏東與台北，都會路經東海岸，也曾有幾次搭乘火車往返的經驗。全台灣的環島鐵路，由於這段南迴鐵路還沒有電氣化，因此無法全段連結，她請行政院及交通部協助，將南迴鐵路電氣化的工程費用，特別列入前瞻基礎建設計畫預算，完成環島鐵路的最後一哩路。



她說，「東部鄉親真的等太久了，我們不能讓大家繼續等待」，她期勉所有施工團隊，將來務請如期如質完成這項工程。未來南迴鐵路完成電氣化以後，普悠瑪號、太魯閣號都可以開到台東。換算下來，從高雄直達台東，只要90分鐘。



另外，蔡總統強調，以往東部火車票一票難求的問題，也會透過兩個方法來解決。第一，短期內以前瞻計畫的經費，推動台鐵票務系統的整合和再造。第二，長期則是要推動「花東鐵路全面雙軌化」。鐵路雙軌化，班次就會增加，花東鐵路運輸的問題，就可獲得大幅改善。



蔡總統並請交通部及施工團隊繼續加油，2020年底之前，務必讓南迴鐵路全線電氣化通車。（編輯：林沂鋒）1070518