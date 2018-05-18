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傳民進黨遊說鄭麗君選北市 總統：不知此事

發稿時間：2018/05/18 18:10

最新更新：2018/05/18 18:45

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zoom in 總統蔡英文18日前往台東縣延平鄉桃源國小參訪，參訪結束後在校園內接受訪問。中央社記者吳翊寧台東攝　107年5月18日總統蔡英文18日前往台東縣延平鄉桃源國小參訪，參訪結束後在校園內接受訪問。中央社記者吳翊寧台東攝　107年5月18日

（中央社記者葉素萍台東18日電）傳民進黨秘書長洪耀福銜總統兼民進黨主席蔡英文之命，遊說文化部長鄭麗君參選台北市長；蔡總統今天反問媒體哪裡來的消息，「我真的不知道啦」。

另外，對於總統府秘書長陳菊表示，尊重選對會最後的評估，這番話被解讀為陳菊「鬆口」參選台北市長；蔡總統說，「她（陳菊）平常就是這樣講的啊，我不覺得這有什麼鬆口的問題」。

蔡總統今天赴台東參訪桃源國小，媒體堵訪時，關切的還是台北市長以及民進黨自提人選問題。

媒體追問，鄭麗君是否可能出征台北市？外傳洪耀福銜蔡總統命令，去遊說鄭麗君出馬競選台北市長。

蔡總統反問媒體「這是哪裡來的消息，妳告訴我」，接著說「妳剛才講的那個，我真的不知道啦」，民進黨內確實有一些人選可以考量，相信選對會已開始評估人選程序；這個過程需要一點時間，希望大家多點耐心，時間到了，人選定了，會向各位報告。

同時，媒體詢問，台北市副市長陳景峻覺得柯綠合作應該還有轉圜的空間，蔡總統覺得還有可能再合作嗎？蔡總統說，中央地方本來就是合作，柯文哲是現任的市長，也希望在他剩下來的第一任任期，很多與地方必須要合作的事項，還是繼續合作。（編輯：林沂鋒/林淑媛 ）1070518

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