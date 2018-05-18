立院三讀 身心障礙者身故能領保險金

（中央社記者范正祥台北18日電）立法院院會今天三讀修正「保險法」部分條文，未受監護宣告的身心障礙者訂定壽險契約後，未來身故也能領有保險金，修法彰顯法規不以歧視身心障礙者為原則。



三讀通過的「保險法」部分條文修正重點內容包含投保壽險的身心障礙者，現行如果身故，只能領有喪葬費用，其餘死亡給付的部分則無效，修法後限縮為「受監護宣告尚未撤銷者」，也就是未受監護宣告的身心障礙者身故也能領有保險金。



為符合身心障礙者權利公約精神，「保險法」部分條文修正也刪除「精神障礙或其他心智缺陷」及「心神喪失或精神耗弱之人」等文字，並以民法有關監護宣告的規定取代之；另以「失能」取代「殘廢」用語，失能的內容依各保險契約約定。



此外，這次「保險法」修法，還放寬了保險業辦理社會福利事業且符合規定者，可擔任被投資事業董事、監察人，席次不得超過被投資事業全體董監的1/3。



民主進步黨籍立法院財政委員會召委王榮璋在院會三讀通過「保險法」部分條文修正後發言指出，長年以來，「保險法」以道德風險為考量限制特定身心障礙者投保壽險，之所以對身心障礙者有差別性規定，是因為早年立法時認為身心障礙者多半不是家庭經濟主要支柱，認為限制死亡給付金額不會影響家庭經濟安全。



王榮璋指出，現今台灣經濟環境與就業環境已有相當進步，身心障礙者接受高等教育並擁有穩定工作的比例越來越高，即使從事庇護性就業的身心障礙者也有可能在生活上自給自足，甚至照顧家人。「保險法」對於道德風險的考量反而限制了有經濟能力身心障礙者，無法藉由商業保險的管道讓自己與家人多一分保障。



此外，王榮璋也提及，我國在2014年通過聯合國身心障礙者權權利公約施行法，將公約國內法化，行政院在2016年公布對於現行法令檢視結果，其中「保險法」部分條文被行政院核定為實質歧視條款，所以歧視的名詞也必須修正。（編輯：林沂鋒）1070518