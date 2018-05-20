/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 哈利王子會考白木屋安室奈美惠
>rss

僑委會推教育新南向 技職僑生來台逐年增

發稿時間：2018/05/20 08:04

最新更新：2018/05/20 08:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）總統蔡英文上任滿兩週年，政府推動新南向政策展現成果。在教育方面，僑委會力推技職僑生來台，來台就讀人數從700多人增加到超過1000人，學生來源國也逐漸擴大。

僑務委員會委員長吳新興接受中央社專訪時表示，過去兩年來，政府放寬參與「3+4僑生技職專班」的學校數量，並積極在東南國家招生，成果顯著。

「3+4僑生技職專班」的學生來台就讀高職建教專班3年，畢業後接續就讀技專校院4年課程。根據僑委會資料，民國105年共有5校參與，僑生754人來台報到；106年有12校參與，僑生人數1034人；今年共有13校參與，已有1531人報名。

技職僑生來台不僅人數提升，僑生來源國也逐漸增加。吳新興表示，技職僑生原本多來自於越南、馬來西亞，現在已擴增到印尼、緬甸等。

他說，僑委會未來會透過與僑生家長溝通，以及提升僑生服務等方式，盼持續擴大僑生來源國。

吳新興指出，除了「3+4僑生技職專班」，僑委會也推動海外青年技術訓練班，僑生高中畢業或肄業，來台在科技大學接受兩年的技職課程，畢業後由僑委會頒發畢業證書；透過幫助僑生培養一技之長，有助他們回國後創業。

根據僑委會資料，民國105年，海青班的人數為1179人，分布在17所學校，106年，人數增加到1380人，分布在21校。

談到僑生來台唸書的優勢，吳新興表示，台灣高職、高等教育的品質比東南亞國家稍好，包括師資、設備等。同時，台灣與東南亞國家文化相似性高，僑生台來很快可以融入台灣的社會，以及台灣的自由與民主，都是台灣的優勢。

此外，吳新興說，僑委會提供學費補助給來台就讀的技職僑生，僑生每週也可以打工20個小時，基本上不會有經濟方面的問題。另外，還有海外信用保證基金，提供有需要的僑生在剛抵台時可申請新台幣8萬元貸款，之後分期償還。

為了吸引更多僑生來台，吳新興指出，僑委會也與相關部會討論，放寬僑生畢業後留在台灣工作的條件。

他說，行政院規劃的「新經濟移民法」草案就包括放寬海青班學生，畢業後只要考取證照，就可以留在台灣找工作；另外，「3+4僑生技職專班」的學生，在高職畢業後，也能留在台灣找工作，有助增加台灣中階技術人力。（編輯：蘇志宗）1070520

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP