總統司改成績 司改會：政府在動人民無感

（中央社記者蕭博文台北20日電）總統蔡英文就職兩週年，司改會今天發表聲明，肯定蔡總統召開司改國是會議，但「政府有在動，人民卻無感」，呼籲儘速邀集相關院部，擬定改革優先順序，規劃短中長期計畫。



民間司法改革基金會表示，蔡總統執政第一年召開司改國是會議，回應人民的需求，值得肯定。



但司改會認為，司法院推動訴訟制度金字塔、大法庭及憲法訴訟法等草案，立法進度緩慢，事前溝通不足，民間對法案充滿許多疑慮；法務部無心推動改革，除取消檢方領取辦案獎金、機關更換招牌等，乏善可陳。



檢驗蔡總統司改成績，司改會認為「政府有在動，人民卻無感」，並指出評鑑修法遙遙無期、冤案平反敷衍了事、檢察輪調空話一場、偵查不公開標準不一、制度變革應試行並輔以科學分析、擬定改革優先順序、持續民間對話溝通等批評與期待。



司改會直指，人民無感的原因在於老百姓在乎權益侵害所造成巨大痛苦的問題，包括淘汰不適任法官檢察官、冤案平反、偵查不公開，但政府處理這些問題的魄力與決心不夠，人民對司改的滿意度仍低。



司改會指出，法官評鑑實施至今6年，遭淘汰法官僅個位數，若非爆發陳鴻斌法官性騷擾案，揭露司法圈鄉愿且官官相護文化，讓國人忍無可忍，司法院遲至近日才提出修法試圖挽回信心，但何時通過立法遙遙無期。



針對冤案平反，司改會表示，法務部去年6月成立救濟冤案的「有罪判決確定審查會」，但到今年4月只受理8件，其中有半數以上案件，直接在程序上駁回，甚至有監察委員認定的冤案，也被以資格不符駁回。



司改會另指出，檢察體系主張排除關說及政治力介入的人事改革，法務部也提出「一二審檢察官輪調機制」，但現任二審檢察官完全不需要強制輪調，遑論打破既有的升官圖，檢察輪調空話一場。



司改會還提到，政府宣示嚴查檢警調違反偵查不公開，內政部警政署卻帶頭違反，要求基層員警自製影片，公開偵查過程及當事人資料，極盡能事嘲諷當事人來美化警察形象，形成輿論審判，嚴重破壞無罪推定原則。



針對人民參與審判制度，司改會則認為，台灣究竟適合陪審或參審，國是會議沒有定論。司法院力推參審制，草擬「國民參與刑事審判法」，完全捨棄支持陪審制專家學者的參與，喪失重要對話契機。



司改會表示，司法院試圖以「官方民調」回應批評，但面對制度的疑慮，尤其是職業法官對素人法官有無影響及如何影響的實質問題，應藉由試行並用科學方法觀察分析才能得知，不是不負責任地以民調為政策背書。



聲明指出，司法問題盤根錯節，涉及跨院部會的權限更加困難。改革需要時間但時間不站在總統那一邊，政府目前司改進度緩慢且順序混亂，建議總統儘速邀集相關院部，擬定改革的優先順序，規劃短、中、長期計畫。



聲明強調，最迫切改革的包括人民最在意的司法問題，以及不待修法就可立即執行的國是會議決議，此外，借重民間的力量，並持續溝通對話，坦誠地回應疑慮，協力推進改革。



司改會表示，司改是少數蔡總統稍加努力就容易得分的改革，不要讓卸任時的噓聲大於就職時的掌聲。（編輯：李亨山）1070520