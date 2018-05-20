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平均薪資民眾認知不同 總統：理解網友無感原因

發稿時間：2018/05/20 11:27

最新更新：2018/05/20 11:27

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（中央社記者謝佳珍台北20日電）總統蔡英文今天接受訪問，有關民眾對總工時與平均薪資認知與政府公布數據出現落差表示，落差是感受、資訊沒有充足的問題，會與民眾持續溝通；她某種程度可以理解網友的無感。

蔡總統就職滿兩週年，接受網站「沃草」邀請，上午在網路上直接和網友聊天，並在「兩周年表現，總統畫畫看」上，畫出出生率、來台旅客人數、每月總工時等3方面的數據趨勢。

出生率方面，蔡總統表示，出生率是困難的挑戰，希望是往上走的趨勢，但她知道有點困難。

總統指出，少子化是政府最大挑戰之一，希望讓年輕人減輕生兒育女負擔，一方面要確保他們薪資不要太低、居住不要有太大負擔，所以有社會住宅；行政院日前也宣布擴大育嬰補助，再加上給予年輕夫妻稅的優惠，減輕他們的負擔，讓他們比較有信心生小孩、孕育下一代。

來台旅客人數部分，蔡總統說，中國大陸旅客的減少，不僅在台灣，在日本、韓國，都因為受到政治原因被抵制，所以人數有一些下跌。

總統表示，政府努力開拓其他地方旅客的來源，包括新南向國家、附近東亞國家。能維持整個旅客人數微幅但還是往上走的趨勢，在過去兩年，政府部門盡心盡力拓展旅客多元來源。

蔡總統說，會持續拓展不同來源的旅客，且是優質，並要讓旅客在全台灣分布均勻，不會只集中在北部或特定地方，造成有些其他旅遊業者或在地經營者，無法分享到旅客增加的利益。

每月總工時方面，蔡總統表示，總工時是往下走，政府近來在勞工議題上的著墨，希望減輕勞工朋友負擔，所以總工時有大幅降低情況。

主持人問到，民眾感覺總工時微幅提升，出現落差。蔡總統表示，落差有些是感受問題，有些是資訊沒有充足的問題；資訊不足部分，政府會與民眾持續溝通，讓民眾知道總工時往下走的趨勢。

主持人詢問，許多網友覺得平均薪資沒有新台幣4萬9000元，網友無感。總統說，網友無感，她某種程度可以理解，因為網友比較年輕，很多是初入職場，薪資以初入職場薪資水準來看，在平均值以下。

不過，蔡總統表示，初入職場的人還是要過生活，所以政府鼓勵企業加薪，也由政府帶動，希望政府的帶動與大家努力下，把初入職場者薪資調高。

總統也說，初入職場年輕朋友有3天特休假，讓他們減輕辛苦；對於稅改，一年40萬元收入以下者免稅，減輕他們負擔；也希望年輕人住都會地區，不會因為經濟能力住在偏遠地方，所以政府在很多都會地區找出社會住宅，以讓年輕人可以負擔的房租住在都會，參與都會生活。（編輯：林淑媛）1070520

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