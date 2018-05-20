為何不穿裙子 蔡總統對網友說出真相

（中央社記者呂欣憓台北20日電）總統蔡英文今天面對網友提問為何不穿裙子時表示，因為工作時間太長，穿裙子很不方便，夏天還要穿絲襪更是痛苦；而如果現在是世界末日，蔡總統最想到台北街頭走走看看。



今天是總統蔡英文就職兩週年，她接受網站「沃草」邀請，首度在網路上直接和網友聊天，並同步在臉書、沃草網站、總統府網站、Youtube線上直播，時間約30分鐘。



主持人詢問蔡總統過去兩年印象最深的時刻為何？蔡總統說，是花蓮震災時，她到收容中心裡面看到災民住在裡面，有的坐著有的躺著，她一一和災民談話，餘震讓災民們不知道什麼時候大的地震還會再來，連自己家都不敢回去，這感受她非常深刻、很心疼。



蔡總統接著直接回覆網友在總統臉書、沃草網站上的提問，網友提問五花八門，有人說「以民進黨自我感覺良好的程度應該看不到這些質疑」，總統則說：「現在不是看到了嗎？」



也有網友提問「中國已經經由各種管道滲透進台灣，總統有什麼方法把他們抓出來趕出去嗎？」蔡總統表示，政府會強化對整個社會安全的作業，也會特別注意到這些來自中國的因素會不會影響台灣社會安定，這些都是在政府內部安全單位作業中非常重要的議題。



還有網友提問「如果習包子（中國國家主席習近平）和（前總統）馬英九要和妳握手，妳要和誰握手？」蔡總統妙答：「做為一個有禮貌的總統，我相信我都會和他們握手的。」



其他問題還包括：「小英總統妳覺得妳像尤達嗎？」總統說：「我當然覺得不像」；「為什麼總統只穿褲子不穿裙子？」總統表示：「因為工作時間太長穿裙子很不方便，夏天還要穿絲襪更是痛苦。」



接著有網友問總統「如果現在是世界末日，總統第一件要做的事情是什麼？」總統表示：「我很想到街上自由走走、看一看台北街頭。」



蔡總統說，網友關注到國家的每個面向，大家都會有自己看法，她覺得很不錯，她也注意到來自中國大陸同學的發問，代表有這種線上大家能聚在一起的機會，中國大陸同學都會來參加。（編輯：林淑媛）1070520



