520農運30週年 邱萬興用影像記錄歷史

（中央社記者陳俊華台北20日電）520農運30週年，邱萬興當天全程參與，是唯一拍到立法院匾額遭拆下過程的攝影記者；對比反軍改抗爭，30年前是警察打農民、打學生，30年後卻見證警察、記者遭群眾毆打。



1988年是台灣解嚴後的第2年，當年總統蔣經國病逝，李登輝繼任總統，5月20日那天，雲林縣等農業縣市的農民北上抗爭，包圍立法院一帶，北部民眾也加入抗議人群，與警察爆發流血衝突。



現為自由工作者的邱萬興，當天全程都在現場拍攝，用影像記錄歷史。回憶起1988年，他說，當時台灣剛解嚴，各種運動都走上街頭；其中，520農民運動是台灣解嚴後最大的一場抗爭，更導致130多人被捕，近百人被移送法辦，主事者全被逮捕，「太陽花跟它沒得比」。



邱萬興說，當天有上萬名民眾從國父紀念館浩浩蕩蕩地出發，遊行過程中，警方指有少數民眾在載滿青菜的卡車底下藏石頭，而他就站在卡車上拍照，「沒有石頭啦」，農民就坐在菜上，沿路將車上的大白菜丟給民眾撿拾。



他說，時間到了下午2分20時，遊行隊伍抵達立法院外，原本要繼續往總統府方向前進，但因警方已架起拒馬、蛇籠，群眾過不去，就在立法院外抗議。當時的立法院很開放，沒有圍牆，也沒有大門，門口還有草皮，但因街頭沒有流動廁所，才會發生「尿尿事件」。





1988年當時台灣剛解嚴，各種運動都走上街頭；其中，520農民運動是台灣解嚴後最大的一場抗爭。（邱萬興提供）

邱萬興說，抗議的群眾找不到地方上廁所，戴著斗笠要向立法院的警察借洗手間，但因先前遊行活動已爆發數波推擠衝突，警方不願意出借，還用「銀色盾牌架起一面鐵牆」，讓農民相當不滿。



他說，在立法院內，鎮暴車、消防水車都已經在議場前廣場準備，農民看到很驚訝，便和警方互相推擠，霹靂小組則從院內衝出來要抓鬧事的人，農民則從立法院旁草坪上撿起石頭、磚塊，往警方的盾牌砸，警方還從盾牌中噴出水柱。



邱萬興說，他和民進黨基層義工詹益樺很熟，詹益樺偷偷跟他說，想把立法院匾額拆下來，並希望其他媒體能不要拍到身影，隨後詹益樺從車上拿出長鐵勾，趁亂往立法院匾額敲一下，就掉了下來，他立刻拍了兩張照片。



邱萬興表示，因警方出動噴水車驅離民眾，群眾只好轉往當時位在忠孝東路上的城中分局抗議，並要求釋放8名被捕的民眾。大學生下課後，看到電視新聞報導，也趕到城中分局前，希望用和平靜坐方式，隔開群眾與警方，但活動總指揮林國華、副總指揮蕭裕珍已被警方抓走，群眾頓時群龍無首。



他說，到了21日凌遲1時，警方下令強制驅散，霹靂小組、鎮暴部隊拿短鐵棍，往學生頭上敲，很多人被打到頭破血流，有個學生被打到昏迷不醒，警察怕出人命，就把學生丟在路邊，他趕緊叫救護車把學生送去台大醫院急救，後來縫了10幾針、包紮好後學生才清醒。



邱萬興說，醫院內一名警察還問他，這學生是不是抗議民眾，警察看到學生清醒後想要抓回警局去，他立刻搭計程車把學生帶回家，因為自己身上都是血，「老婆嚇昏了，還以為我受重傷」。



他也說，警方驅離群眾時，他還差點被鎮暴警察抓走，當時他在宣傳車上拍照，鎮暴部隊突然圍過來要抓攝影記者，他趕緊跳下車跑掉，但有另名攝影師腳痛不方便，最後被警察抓去關了100多天，警方還指控那個攝影師拿石頭丟警察，「只要跑不掉就會被抓」。



對比今年4月25日反軍人年金改革團體八百壯士衝撞立法院，邱萬興說，當天他也在場，政府對待反軍改抗爭算是柔性驅離，沒動用鎮暴車，連噴水車都沒出現，「對付涼山部隊，（保警）怎麼是對手？」所有拒馬一個個被拆掉，霹靂小組手上也沒鐵棍，赤手空拳對付這些受過軍事訓練「教官級」的，「霹靂小組一分鐘內被撂倒3個」。



邱萬興說，民進黨政府把立法院、行政院用拒馬層層包圍，架起銅牆鐵壁，其實是不想用暴力方式驅離群眾，不然也能學國民黨政府當場驅離、噴水，或動用鎮暴部隊，「現在街頭運動跟以前完全不一樣」。（編輯：蘇志宗）1070520