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520捐血 蘇貞昌：帶動全國互相照顧

發稿時間：2018/05/20 12:57

最新更新：2018/05/20 12:57

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（中央社記者王鴻國新北20日電）小英之友會全國同步舉辦520捐血公益活動，民進黨新北市長參選人蘇貞昌參與活動時表示，今天總統蔡英文就職兩週年，小英之友會延續捐血活動是帶動全國大家一起互相照顧。

小英之友會今天在捷運南勢角站前廣場舉辦捐血活動，洪耀福、蘇貞昌和立委張宏陸、江永昌等人參與並向捐血民眾及工作人員致意。

洪耀福表示，小英之友會今天在總統蔡英文就職兩週年舉辦的捐血活動，從台灣頭的基隆到台灣尾的屏東，也呼應蘇貞昌從台灣尾拚到台灣頭的精神。

他表示，小英之友會在全國25個地方、25個點舉辦的捐血活動獲得大家的支持，去年大概有4000多袋的捐血，相信今年目標如小英之友會總會長張秋海所說，一定會破5000袋。

蘇貞昌表示，今天蔡總統就職兩週年，小英之友會延續捐血活動用「520我愛你」來帶動全國大家一起互相照顧，希望今年捐血能達5、6千袋，希望大家捐出熱血，讓台灣人這種最互相照顧的精神延續到全國。

蘇貞昌受訪時談到雙北選情等問題表示，市民將決定未來的4年誰真正能為他們做事的人，他相信新北市民有智慧，而且他在這裡有經驗、有成績，希望未來的新北更好，他會努力做，贏得支持。

他說，從他當台北縣長時候開始，里長辦公室每月有新台幣5萬元來服務里民，當年預算一年才700億元，現在是1700億元，卻還是5萬元且綁手綁腳，什麼都要等到市政府核准。

蘇貞昌表示，為了讓里長能做事、好做事，讓每一個地方動起來，因此，如果他當新北市長一定要讓組織動起來，讓每一個地方都能夠貫徹到每一個里，讓每一個地方都為市民做事，聽見民意、看見效率。（編輯：方沛清）1070520

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