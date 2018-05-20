綠自提北市人選 洪耀福：不代表與柯文哲為敵

民進黨秘書長洪耀福（中）與民進黨立委姚文智（左）20日至南海捐血室出席「全國小英之友會聯合520公益捐血活動－台北場」，挽袖捐血做公益，姚文智因脊椎舊傷用藥無法捐血，只能等兩個禮拜後再補捐。中央社記者裴禛攝 107年5月20日

（中央社記者王承中台北20日電）民進黨秘書長洪耀福今天表示，選戰沒有什麼撕破臉，就是各自把自己的優勢發揮出來，台北市長選舉民進黨提自己人，不代表要跟柯文哲為敵。



洪耀福、民進黨台北市黨部主委黃承國，以及有意參選台北市長的民進黨立委姚文智等人，上午在台北市參加全國小英之友聯誼總會2018全國聯合520公益捐血活動。



民進黨在台北市長選戰將自提人選，洪耀福出席活動前受訪表示，選對會已經決定朝向徵召的方向，也會依照程序，盡快產生候選人。選對會一向是按照程序處理，不會受到外面事情影響。



洪耀福進一步指出，他有跟基層幹部說，台北市提名不用太急，台北市是都會區，民進黨提出的候選人知名度一定很高；台北市人選方案出來後，就會啟動輔選，全黨團結，支持者不用太憂慮，民進黨一定會努力取得勝利。



對於是否與柯文哲撕破臉，洪耀福表示，選戰沒有什麼撕破臉，就是各自把自己的優勢發揮出來，民進黨提自己人，不代表要跟柯文哲為敵。選戰其實並不是那麼廝殺，重要的是把候選人條件、未來訴求及政見講清楚，爭取人民支持才重要。



針對外傳他銜總統兼民進黨主席蔡英文之命，遊說文化部長鄭麗君參選台北市長，洪耀福說，蔡總統沒有給他任何的指示，他也沒有去徵詢鄭麗君。



民進黨選舉對策委員會預定在23日邀黨內表態參選台北市長的姚文智、前副總統呂秀蓮進行徵詢協調。至於是否曾徵詢其他人選意願？黃承國僅表示，現在有表態就是姚文智、呂秀蓮，23日就會有答案。（編輯：林淑媛）1070520