總統：若區域是一盤棋 台灣有實力當棋手

影片來源：presidentialoffice Youtube頻道

（中央社記者呂欣憓台北20日電）總統蔡英文表示，如果世界或區域局勢是一盤棋，台灣有實力、有資格在棋局裡面扮演棋手和關鍵角色；兩岸維持現狀不是不解決問題，而是要把握時間讓台灣更強大。



今天是總統蔡英文就職兩週年，總統今天除了在線上接受網站「沃草」主持人直播訪問外，她近日收集網友提問後統整回答的影片也公布在沃草網站和總統府Youtube頻道中。



在「小英總統給問-兩岸關係篇」中，蔡總統說，這段時間兩岸是發生一些變化，有人因此認為「是不是情勢改變的一些前兆，兩岸政策是不是有調整必要？」



蔡總統說，兩岸政策還是一樣，沒有改變，還是以維持現狀為兩岸政策主軸，「不會暴走、不會僵住，也不會走回國民黨的威權時代那種老死不相往來的路，但我們也不會在壓力下屈服，這是我們基本態度。」



蔡總統說，情勢或許有些改變，政府更要下定決心克服困難，維持台海和平穩定現狀，這是大家共同責任。



蔡總統說，如果世界或區域局勢是一盤棋，她要再次強調「不要小看台灣」，台灣其實是很有實力，經濟、民主體制還有自由民主開放社會，是很多國家羨慕的，「我們是一個有實力的國家，我們當然也有資格在這種棋局裡面扮演一個棋手角色，扮演一個關鍵角色。」台灣不要低估自己，更重要是讓自己更強大。



蔡總統說，維持現狀不是不解決問題，也不是迴避問題，維持現狀是台灣在區域局勢變化當中，能夠把握時間，讓政府可以從事各項改革，讓台灣更強大、更有實力。



蔡總統表示，兩岸關係攸關台灣未來發展，世世代代台灣人必須面對，年輕人現在或許不是挑起主要國家政務責任的人，但有一天也會當家，兩岸關係的複雜性、敏感性以及對台灣未來發展和世世代代的台灣人的發展，具有關鍵影響力，她希望年輕人要多關心兩岸關係，多關心國家未來。（編輯：林淑媛）1070520