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319槍擊案 侯友宜：有新證據可重調查

發稿時間：2018/05/20 13:33

最新更新：2018/05/20 13:33

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（中央社記者林長順新北20日電）中國國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，319槍擊案歷經藍綠執政、800多人調查，並成立真相調查委員會，如果有新事實、新證據，儘管拿出來，可以重啟調查。

侯友宜上午到汐止區出席中華民國闕氏宗親會活動，會前接受媒體訪問時，做上述表示。

民主進步黨日前宣布台北市長將自提人選，媒體詢問侯友宜，如此新北市「有沒有比較好選」。侯友宜指出，老縣長蘇貞昌很會選舉，他要很認真、很打拚才有機會贏。

對於扁聯會今天要求政府公布319槍擊案到目前為止的調查結果，案發時擔任刑事局長的侯友宜表示，槍擊案歷經藍綠執政、800多人調查，並成立真相調查委員會，如果有新事實、新證據，儘管拿出來，可以重啟調查。

媒體詢問侯友宜曾說跟犯下白曉燕命案的陳進興談判時用台語，是次文化、低水準的語言。侯友宜指出，講話比較粗魯、罵人的話，才叫次文化，他認為台語是很美的文學和語言，他經常用台語講話，非常愛台語。

新北市長參選人蘇貞昌批評新北市升格後，總預算從新台幣700億元增加到1700億元，但里長的每月5萬元里基層工作經費都沒有增加，媒體詢問侯友宜的看法。侯友宜說，里長是第一線為市政打拚的最佳夥伴，他跟里長要並肩作戰，對里長的照顧會盡到應盡的責任。

媒體詢問，民進黨秘書長洪耀福昨天表示，侯友宜的「重情」是幫新北市長朱立倫顧地盤、「重義」要替朱在2020年國民黨內鬥增加資源，是對新北市民的「無情無義」，會讓反改革力量復辟。

侯友宜說，台灣的選戰不需要口水，大家心裡有一把尺，如果執政做得不好，應該更加精進才對，不需要淪落為口水戰。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070520

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