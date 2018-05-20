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2025非核家園 總統：綠電長期來看經濟性較高

發稿時間：2018/05/20 13:38

最新更新：2018/05/20 13:53

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影片來源：presidentialoffice Youtube頻道

（中央社記者呂欣憓台北20日電）總統蔡英文表示，「2025非核家園」是政府不變的目標，很多人以為綠電較貴、核電較便宜，但核電建置成本高且有核廢料儲存的問題，長期來看綠電是經濟性比較高的發電方式。

今天是總統蔡英文就職兩週年，她接受網站「沃草」邀請接受網友提問。蔡總統今天除了在線上接受沃草主持人直播訪問外，她近日收集網友提問後統整回答的影片也公布在沃草網站和總統府Youtube頻道中。

在「小英總統給問-環境能源篇」中，蔡總統說，「2025非核家園」是政府的目標，希望屆時核一、核二和核三廠如期退役，這些核電廠都退役了必須找替代能源，補足核電扮演的角色，有個發展目標，綠能能在2025年達到總發電量20%。

總統指出，綠能主要來源是太陽能和風力，希望到2025年太陽能達到20GW，風力達到5.5GW，現有燃煤會持續以高效率和低汙染基礎取代舊的基礎，老舊電廠由新的、設備更好的電廠取代；燃氣方面，擴增燃氣機組比重，讓它能超越現有的燃煤比重。

針對多元空汙來源，總統指出，行政院去年宣布重大方案「14+N」，14代表14個重大措施，N代表後面還有很多措施，針對工廠汙染源、老舊車輛的汰換、餐飲業油煙管制等，「14+N」裡面都有具體做法，「對抗空汙我們是有決心、有做法，而且多管齊下。」

總統說，很多人覺得綠電發電成本比較高、價格比較貴，核電好像相對比較便宜，但這是計算問題也是經濟學問題，大家可以看到核電在基礎建設建構過程中，建置成本相當高，退役以後的核廢料處置成本更高，而且不是花錢就可以解決，核廢料最終儲存地點，一直都是每個政府最大挑戰所在。

總統指出，綠電的成本在於初期裝置和建設費用，一旦開始進入營運、過了一段時間以後，成本是遞減，長期來看綠電是經濟性比較高的發電方式。

總統最後表示，2025非核家園是政府不變方向，這不是一個容易的目標，但為了下一代安全，政府會繼續努力。（編輯：蘇志宗）1070520

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