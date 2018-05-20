婚姻平權 總統：政府定會提方案交國會審議

（中央社記者呂欣憓台北20日電）總統蔡英文表示，婚姻平權是社會進步的指標，大法官釋憲基本上達到婚姻平權的憲政基礎，政府必須依此修法保障婚姻自由跟平等權，行政部門一定會提出方案交由國會審議。



今天是總統蔡英文就職兩週年，總統今天除了在線上接受網站「沃草」主持人直播訪問外，她近日收集網友提問後統整回答的影片也公布在沃草網站和總統府Youtube頻道中。



在「小英總統給問-人權保障篇」中，蔡總統說，在人權保障議題上，大家最關切的兩個議題就是勞工權益和婚姻平權。



勞工權益部分，總統指出，社會幾乎全體參與勞動權益修法中，政府更深刻瞭解勞工需求以及企業界在這個階段可以做到的程度在哪，雖無法一步到位，但一步步的走，這兩年看到進步的幅度超過以往很多，比如連兩年調高基本工資，她上任以來每月的基本工資從2萬8元調到2萬2000元，兩年內調高近2000元。



總統說，修法也確定加班的費率在休息日，前兩小時按照平日工資多給1.33倍，第3小時給1.66倍，剛上班的年輕人有3天特休假，「很多年輕人說他們確實很有感」；另外要確保時限內沒把補休假休完的勞工還是可以領到加班費，就算在一年內離職也可以領到加班費，這類的權益保障政府都盡量在做。



婚姻平權部分，總統指出這是一個人權議題，也是社會進步的指標，在她執政的這兩年透過大法官的解釋，基本上達到婚姻平權的憲政基礎，大法官的釋憲對於整個國家都有拘束力，政府就必須依照大法官的解釋文修法保障婚姻自由跟平等權，行政部門一定會提出方案交給國會審議。



總統指出，她對台灣社會很有信心，在往前走的過程中，從過去到未來之間有很多想法不同的人，大家必須採取理解、包容、尊重的態度，用民主解決歧見，用對話彌補衝突，讓社會在處理進步性的議題上能保持和諧的狀態。（編輯：李信寬）1070520