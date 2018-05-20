/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 哈利王子會考白木屋安室奈美惠
>rss

日本每日新聞社論 挺台參與WHA

發稿時間：2018/05/20 15:15

最新更新：2018/05/20 15:15

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者顧荃台北20日電）世界衛生大會（WHA）21日將於瑞士日內瓦召開，台灣連續兩年未獲邀參加。日本每日新聞今天的社論以「排除台灣參與WHO 中國的施壓並不合理」為題，主張台灣應參與WHA。

每日新聞社論指出，依據世界衛生組織（WHO）憲章，享有最高健康標準是每個人的基本權利之一，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情況的不同而有所差別。

每日新聞社論表示，台灣人對中國來說應是「同胞」，用健康問題作為要脅台灣承認「一個中國」的人質，不就是輕視「同胞」的人權嗎？

社論表示，2003年中國爆發SARS疫情，台灣因當時延遲獲得相關疫情情報的教訓，開始重視要參加WHO，並主張「感染對策出現漏洞的話，不僅是台灣，全世界都會受到廣大的衝擊」。

社論說，台灣旅日人次一年超過450萬，日本今年也因為台灣旅人而使沖繩等地發生麻疹疫情。日本政府不希望防疫產生地理上的空白，因此支持台灣以某種形式參與WHA，美國與歐盟也是同樣的立場。國際社會對於中國的政治問題應分開思考，以人權問題來考量。

社論指出，中國對台灣施壓的同時，又對台灣提出就學、就業等優惠條件，「但如果真的想抓住台灣人的心，就應讓台灣參與WHO、表示出重視台灣人權的態度才對。」

第71屆世界衛生大會5月21日於瑞士日內瓦召開，台灣至今未獲邀請函。台灣自1997年爭取加入世衛組織，2009年才以觀察員身分參與世衛大會。因政治因素，2017年並未收到世衛大會邀請函，今年則是連續第2年被拒於門外。（編輯：李信寬）1070520

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP