日本每日新聞社論 挺台參與WHA

（中央社記者顧荃台北20日電）世界衛生大會（WHA）21日將於瑞士日內瓦召開，台灣連續兩年未獲邀參加。日本每日新聞今天的社論以「排除台灣參與WHO 中國的施壓並不合理」為題，主張台灣應參與WHA。



每日新聞社論指出，依據世界衛生組織（WHO）憲章，享有最高健康標準是每個人的基本權利之一，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情況的不同而有所差別。



每日新聞社論表示，台灣人對中國來說應是「同胞」，用健康問題作為要脅台灣承認「一個中國」的人質，不就是輕視「同胞」的人權嗎？



社論表示，2003年中國爆發SARS疫情，台灣因當時延遲獲得相關疫情情報的教訓，開始重視要參加WHO，並主張「感染對策出現漏洞的話，不僅是台灣，全世界都會受到廣大的衝擊」。



社論說，台灣旅日人次一年超過450萬，日本今年也因為台灣旅人而使沖繩等地發生麻疹疫情。日本政府不希望防疫產生地理上的空白，因此支持台灣以某種形式參與WHA，美國與歐盟也是同樣的立場。國際社會對於中國的政治問題應分開思考，以人權問題來考量。



社論指出，中國對台灣施壓的同時，又對台灣提出就學、就業等優惠條件，「但如果真的想抓住台灣人的心，就應讓台灣參與WHO、表示出重視台灣人權的態度才對。」



第71屆世界衛生大會5月21日於瑞士日內瓦召開，台灣至今未獲邀請函。台灣自1997年爭取加入世衛組織，2009年才以觀察員身分參與世衛大會。因政治因素，2017年並未收到世衛大會邀請函，今年則是連續第2年被拒於門外。（編輯：李信寬）1070520