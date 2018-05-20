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文夏90歲生日 蔡總統祝身體健康吃百二

發稿時間：2018/05/20 21:26

最新更新：2018/05/20 21:43

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台灣歌謠國寶文夏20日90歲生日，總統蔡英文在臉書祝賀文夏生日快樂。（圖取自蔡英文臉書www.facebook.com/tsaiingwen）台灣歌謠國寶文夏20日90歲生日，總統蔡英文在臉書祝賀文夏生日快樂。（圖取自蔡英文臉書www.facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者呂欣憓台北20日電）台灣歌謠國寶文夏今天90歲生日，總統蔡英文在臉書祝賀文夏生日快樂，「身體健康吃百二，繼續唱（暢）遊人間！」

蔡總統晚上在臉書發文表示，520除了是就職週年，或是年輕朋友戀愛告白的日子，還有一個重要的意義，「就是台灣的歌謠國寶，文夏老師的生日。」

總統說，她寫了一張卡片給文夏，祝文夏「身體健康吃百二，繼續唱（暢）遊人間！」

總統指出，文夏的創作經常以台灣、母親、故鄉為主題，像是「黃昏的故鄉」、「媽媽請妳也保重」、「媽媽我也真勇健」都曾在那個不自由的年代，撫慰台灣人的心，到今天也依然膾炙人口。

總統最後邀請網友一起留言祝文夏生日快樂，也說說看大家最喜歡他哪一首歌曲。（編輯：李淑華）1070520

520除了是就職週年，或是年輕朋友戀愛告白的日子，還有一個重要的意義，就是台灣的歌謠國寶，文夏老師的生日。我寫了一張卡片給他，祝他身體健康吃百二，繼續唱（暢）遊人間！文夏老師的創作經常以台灣、母親、故鄉為主題。像是《黃昏的故鄉》、《媽媽請妳也保重》、《媽媽我也真勇健》都曾在那個不自由的年代，撫慰台灣人的心，到今天也依然膾炙人口。請大家一起留言祝文夏老師生日快樂，也說說看你最喜歡他哪一首歌曲。

蔡英文 Tsai Ing-wen 發佈於 2018年5月20日

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