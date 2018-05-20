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馬英九：打掉服貿是誤國 錯誤決定

發稿時間：2018/05/20 22:38

最新更新：2018/05/20 22:38

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（中央社記者謝佳珍、呂欣憓台北20日電）前總統馬英九被問到，8年總統任內是否有遺憾時表示，服貿與貨貿，「好不容易簽了服貿，卻要打掉，目的何在，我覺得是誤國，歷史會證明，他們做了非常錯誤的決定。」

馬英九今天卸下總統職務兩週年，在晚間播出的TVBS「看板人物」節目訪談中，做出上述表示。

對於馬英九的相關說法，民進黨發言人林琮盛表示，馬英九在其任內與中共領導人大談「一個中國」，和北京當局聯手打壓台灣人民各種發展只能面對愈來愈窄境遇，減少對於未來的自由選擇權；甚至台灣參與國際組織等，必須得到中共當局的認可，讓中華民國台灣因此失去自主權。馬英九卻不知反省。

在晚間播出的TVBS「看板人物」節目訪談中，記錄了馬英九卸任以來的日常生活，包括到台東參加長泳、參觀鐵花村、與國小學童對談、做腳底按摩，甚至到台東伯朗大道騎電動腳踏車，飽覽美景。

主持人問到，何時考慮過退休，馬英九表示，「憑良心講，我到了要退休的時候，都還沒有想到。」有機會當8年總統，非常感恩，許多學生時期的理想在總統任內實踐，包括簽訂台日漁業協議、台菲漁業協議等。

馬英九說，西方國家的卸任元首比較少講話，在台灣這點難完全做到，「我已經離開舞台，不要表現還在舞台的樣子，碰到比較急的事情，忍不住還是會提一下」，就像他希望能源問題不要出事，所以難免會表達意見。

主持人問到，若回頭看，8年任內沒有遺憾？馬英九說，兩岸服貿協議與貨貿協議，服貿非常可惜，華爾街日報曾說，「台灣自甘落後」；「好不容易簽了服貿，卻要打掉，目的何在，我覺得是誤國，歷史會證明，他們做了非常錯誤的決定。」

談到2015年與大陸領導人習近平見面，馬英九表示，「馬習會」非一蹴可及，中間經過2年籌備，兩岸領導人可以會面，為台灣海峽搭建一座跨海和平大橋，未來只要遵守交通規則的總統都可以上橋。

馬英九表示，有些人擔心台灣因此失去自主權或主權，但並沒有發生這樣的情況；因為兩岸關係好，他執政時，在國際關係上做到以前做不到的事，例如參加連續8屆的世界衛生大會，「但現在做不到」。

他說，兩岸關係改善，雙方有互信，基本上，大陸什麼時候挖台灣邦交國非必然，「有些國家經貿關係好，做不做沒有差別，往往是我們邦交國主動希望這麼做。」巴拿馬、多明尼加與台灣斷交，非常可惜。

馬英九表示，台灣這麼小，條件不是那麼好，選擇不多，如果夠聰明的話，當然是和平解決，既然要和平解決，就不能做讓其中一方不能接受的事情。

主持人問到習近平處理台灣問題是否有急迫性，馬英九說，大的方向沒差別，台灣要知道自己要做什麼，現在情勢非常明顯，「台獨走不通，沒必要也辦不到」，應該好好面對什麼對台灣最有利。

談到日前南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩會面所達共識，馬英九表示，韓國遠比台灣對立情況嚴重，能否做到，要再觀察，因為兩韓危機解除對東北亞是利多，且後續的「川（美國總統川普）金會」也要觀察。

馬英九認為，美國在兩韓情勢的角色與美國在兩岸角色不同，因為過去韓戰是美國在打，不可能置身事外，但美國沒有參加國共內戰。美國不會介入，希望兩岸以和平解決爭端，但對如何解決沒有意見。

民進黨發言人林琮盛表示，近來多項民調顯示，總統蔡英文執政2週年來，台灣民眾認為，民進黨政府比國民黨政府能夠捍衛國家主權和民主制度。台灣主流民意的意向已不辯自明。（編輯：李淑華）1070520

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