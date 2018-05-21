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台媒申請採訪WHA遭拒 外交部嚴正抗議

發稿時間：2018/05/21 09:51

最新更新：2018/05/21 09:51

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（中央社記者侯姿瑩台北21日電）世界衛生大會（WHA）今天起在日內瓦召開，台灣未獲邀參與。不僅如此，連台灣媒體也無法申獲WHA採訪證入場採訪，外交部對此表達嚴正抗議與譴責，呼籲WHO尊重新聞自由。

外交部今天發布新聞稿表示，對台灣媒體今年仍無法申獲WHA採訪證入場採訪，「表達嚴正抗議與譴責」；並呼籲世界衛生組織（WHO）各會員國及國際媒體，同聲要求WHO尊重、維護新聞自由，而非為政治目的服務，剝奪台灣媒體應有的新聞採訪權利。

繼去年後，今年台灣再度因為中國打壓，未能受邀參與WHA。外交部透過新聞稿正告WHO，不要忘記2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）爆發，就是因為跨國疫情資訊未獲媒體即時報導，導致許多寶貴生命消逝。

外交部說，WHO作為最重要的國際醫衛組織，肩負攸關全球人類的衛生安全工作，理應堅定捍衛世界各國民眾在衛生領域知的權利；如今WHO卻因政治因素，否決台灣媒體進入WHA採訪，「嚴重違反聯合國普世人權價值及公平正義原則」。

外交部也重申，WHO應依其憲章宗旨，為全人類健康福祉服務，尊重新聞自由並維護我國媒體的新聞採訪權利。外交部也將持續洽請友邦及友我國家，向WHO表達嚴正抗議，並強烈要求WHO不應向政治壓力屈服。

針對台灣媒體申請採訪WHA遭拒，非政府組織「自由之家」上週指出，WHO向中國新聞審查施壓低頭，呼籲國際社會不要屈服於北京的壓力。此外，國際記者聯盟會長樂魯斯（Philippe Leruth）也表示，這種做法「不能接受」，他將致函相關機構表達抗議，要求尊重國際媒體記者採訪的權利。

第71屆世界衛生大會於21日到26日在瑞士日內瓦舉行。台灣自1997年爭取加入WHO，2009年才以觀察員身分參與WHA；因中國打壓，去年台灣沒有收到參與WHA的邀請函，今年再次被拒於門外。

即便今年仍舊無法參與WHA會議，衛生福利部部長陳時中仍率團前往日內瓦，舉行國際記者會以及與友邦、理念相近國家舉行雙邊會談等。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。（編輯：張均懋）1070521

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