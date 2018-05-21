移動式遊具管理規範 黃國昌籲擬定

（中央社記者范正祥台北21日電）立法院內政委員會今天排審兒童遊戲場安全管理條例草案，時代力量立委黃國昌上午在黨團會議室召開記者會，呼籲政府機關擬定移動式遊具管理規範，不要讓不安全的遊具遍及全台。



今年4月1日新竹市一家百貨業者發生遊樂器材「飛天椅」突然失速傷及孩童的意外。受傷孩童的母親黃馨瑩今天出席記者會，促請政府單位擬定管理規範，包括遊具的檢驗規範及違反規定的罰責，以保障消費者，「不要再有下一位受害者」。



黃馨瑩指出，事發至今，餘悸猶存，小孩在當時受傷縫了八針，如今仍有心理障礙。目前有關移動式遊具在管理上仍是個漏洞，家長和孩童遇到這種事，怎麼得到合理的協助和幫忙，希望政府儘速修法規範，不能以「無法可管」消極應對。



受害者委任律師連郁婷、邱顯智等人今天也共同出席記者會，促請政府對移動式遊具做出規範，儘速修訂法令，莫再拖延，不能放任這些「未爆彈」在各地橫行。



黃國昌表示，在相關法規訂定前，地方政府可以做、應該做的，包括依照消保法規定，針對廠商採取必要管制作為。另外地方政府為了保護地方縣市內家長、孩童從事這類活動，本來就有權限，也應該制定更細密的地方自治條例予以規範。



出席記者會的時代力量新北市議員參選人彭盛韶和代表時代力量參選新竹縣議員的連郁婷也都承諾，未來如果進入議會，將督促地方政府採取作為。（編輯：張均懋）1070521