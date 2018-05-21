連勝文願輔選 丁守中將打另類選戰策略

國民黨提名台北市長參選人丁守中（中）21日受訪表示，想以另類選戰策略取代以往動員造勢方式，將盡量走入基層和群眾，主動爭取接觸中間選民。中央社記者黃麗芸攝 107年5月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）中國國民黨中央委員連勝文認為，丁守中可做好市長，輔選事宜則尊重參選人規劃，外界視為破冰。國民黨台北市長參選人丁守中今天則說，將走另類選戰策略，爭取中間選民。



連勝文和丁守中在上一屆國民黨內台北市長初選競爭激烈，最後由連勝文勝出，外界認為連、丁兩家因此結下心結。為凝聚藍營向心力，丁守中日前拜會連勝文父親、前黨主席連戰請益；連勝文昨天也說，他認為丁守中可做好市長，是否輔選將尊重參選人規劃。



丁守中今天陪同黨籍台北市議員參選人盧威到中山區興安國宅關懷銀髮族，以及暢談銀髮政策。



他會前受訪時表示，自己在上一屆台北市長選舉時也有幫連勝文輔選、站台和走市場拜票，每次激烈競爭選舉，他都是為國民黨全力拚戰和衝刺。



但話鋒一轉，丁守中說，現在國民黨資源有限，自己和團隊成員想以另類選戰策略取代以往動員造勢方式，將盡量走入基層和群眾，主動爭取接觸中間選民，現在已逐漸看出成效。



媒體追問聯合報最新民調顯示，丁守中支持率36%已勝過現任台北市長柯文哲的33%。丁守中僅表示，民調起起伏伏，自己會全力以赴，積極爭取中間選民支持。



外界認為柯陣營近來開始大打政績牌，丁守中則表示，柯文哲任內政績乏善可陳，很多都是笑話，且許多早就該做的政策卻都沒有做，認為柯文哲缺乏遠見。（編輯：方沛清）1070521