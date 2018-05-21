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軍事專家：匿蹤真本事 實戰接敵才啟動

發稿時間：2018/05/21 15:33

最新更新：2018/05/21 15:33

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（中央社記者游凱翔台北21日電）印度軍方近期「普通雷達」就能看見共軍殲20言論引議論。前中權軍艦艦長張競說，無論機艦，偵搜成功與否是科學機率問題，牽涉多元因素，但真正匿蹤能力，實戰接敵前才會啟動。

共軍殲20戰機號稱匿蹤能力一流，但日前有印度軍方將領指出，「普通雷達」就能看見殲20，引起各界對於雷達偵搜效能的關切，台灣軍事迷也在軍事論壇議論紛紛。

「真正的匿蹤能力，在戰時才會啟動。」亞太防務雜誌總編輯鄭繼文接受中央社訪問表示，匿蹤的價值就是敵暗我明。以美軍為例，平時能偵搜美軍戰機，並不代表戰時也能成功偵獲，因為真正匿蹤能力在發生戰爭時才會啟動，並配合電磁干擾、保護、戰略加強隱匿能力。

中華戰略學會研究員、前中權軍艦艦長張競接受中央社訪問強調：「這個問題是根本無法明確回答的議題。」因為偵搜器能否偵獲空中、海上目標是科學機率問題。

張競指出，具備匿蹤功能的儎台，平常都儘量運用各種方式來顯現蹤跡，這與航行、飛航安全有關，因為真正匿蹤的看家本領，在實戰接敵前才會啟動。

他說，偵搜器能否偵獲所謂匿蹤儎台，充滿多項隨機變數，去掉偵搜器本身工作模式、參數置定外，目標儎台運動姿態、速度、高度及距離，再加上偵搜時的大氣環境、電離層效應等，都會影響偵獲與追蹤鎖定的機率及效能。

至於不會啟用匿蹤功能的時機，張競舉例，實施戰場機動與其他兵力會合、實施空中加油等協同作業，或歸航返場、返港時，為了要讓戰管、岸台掌握動態避免誤擊，並不會啟用匿蹤功能。

另外，印度將領「普通雷達就能看見殲20戰機」的說法，張競認為，應該是偶然偵獲匿蹤儎台，並不是每一次都能成功偵搜，無論是軍事迷、學界不應隨之起舞。

他也說，在面對共軍這些讓我們憂心的趨勢時，應好好思考如何認真經營國防，誠心的改善兩岸互動關係，排除誤解、誤判危險因素，建立穩定互信架構。（編輯：林沂鋒）1070521

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