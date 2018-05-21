參與WHA受阻 陸委會駁陸混淆視聽

（中央社台北21日電）針對台灣今年無法參與世衛大會，中國大陸國家衛生健康委員會主任馬曉偉重提「一個中國原則的九二共識」，陸委會則發布新聞參考資料指馬曉偉說法「公然混淆視聽及欺騙國際社會」。



新華社報導，第71屆世界衛生大會（WHA）於21日在日內瓦開幕。中國國家衛生健康委員會20日舉行新聞發佈會，馬曉偉回應記者提問重申「一個中國原則的『九二共識』」，並聲稱「中國中央政府與世衛組織協商，就『國際衛生條例（2005）』適用於台灣地區作出了相關安排」。



行政院大陸委員會下午公布參考資料表示，對馬曉偉的不實和卸責說法表達嚴正表達不滿和抗議。中國大陸一再以其片面之「一中原則」，阻撓台灣參與WHA，罔顧台灣民眾健康及全球衛生安全，嚴重傷害台灣人民權益。



陸委會強調，政府從未接受過去中共與世界衛生組織矮化台灣的協商與秘密協議。中國大陸既稱對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，何以阻礙台灣參與WHA？這是公然混淆視聽及欺騙國際社會。



陸委會說，台灣人民應有權享有無差別待遇的健康權益，只有台灣政府才能為2300萬台灣人民的健康安全負責。陸委會近期民調顯示，有83.3%民眾認為中國大陸以政治因素阻撓台灣參與WHA，是傷害台灣人民的健康與權益。



陸委會認為，北京當局一再以政治理由排除台灣參與以維護人類健康為宗旨的WHA，已嚴重違反世界衛生組織（WHO）憲章及聯合國永續發展目標不遺漏任何一個人的決議。



陸委會正告中共當局切勿一再打壓台灣人民參與國際社會之基本權利，政府將結合國際社會力量，積極爭取各界支持。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070521