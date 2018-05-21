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索羅門總理盼台資助太平洋運動會 府：願協助

發稿時間：2018/05/21 18:17

最新更新：2018/05/21 18:17

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（中央社記者呂欣憓台北21日電）總統蔡英文今天會晤索羅門群島總理何瑞朗，何瑞朗提及索羅門將在2023年舉行太平洋運動會，盼台灣在相關資金援助可盡早達成決定。府方表示，願協助索國順利成功舉行運動會。

南太平洋友邦索羅門群島總理何瑞朗（Rick Houenipwela）伉儷應邀在20日至25日率團訪問台灣。此行是何瑞朗去年11月就任以來，首次以總理身分訪問台灣。

蔡總統一早在總統府前廣場以軍禮歡迎何瑞朗，兩人接著在總統府內會晤，蔡總統中午在總統府以國宴款待何瑞朗一行人。

蔡總統在國宴致詞表示，為了落實聯合國永續發展目標，台灣及索國的相關合作計畫已經展開，高雄港和索國首都的荷尼阿拉港（Honiara）締結為姊妹港後，雙方也即將簽署台索航運合作瞭解備忘錄。

何瑞朗在國宴致詞時表示，索羅門群島在去年歷經政治動盪，他上任後，為穩定政府財政，被迫削減一些不必要的預算項目，這對於教育及醫療有一定衝擊，他特別感謝台灣重申對索羅門的援助，讓索國政府能繼續運作、經濟能夠穩定。

他接著表示，他在稍早的會晤中已經向蔡總統提到，索羅門群島在2023年即將舉辦太平洋運動會，這對於索羅門群島來說是一個非常重要的國家計劃，因為時間非常緊迫，他希望台灣在提供相關資金援助方面能夠早日達成決定。

何瑞朗並表示，他非常高興宣布，索羅門群島政府通過一項提案，要在台灣彰化建立一個貿易諮詢的辦公室，剛好位於台中以及高雄工業出口區中間，這是一項非常有野心的政策，希望能為索羅門群島製造財富，並且發展索羅門群島的民間企業，特別是中小企業的發展，讓他們成為索羅門群島經濟發展的主要動力。

總統府發言人林鶴明受訪表示，太平洋運動會是太平洋地區四年一度的盛事，參加的國家包含澳、紐及太平洋諸島國；2019年將由薩摩亞主辦，索國則爭取到2023年賽會主辦權，賽事的舉辦，需要投入人力物力，從另個角度來看，也是主辦國基礎建設、文化、教育、科技、衛生等各領域的整體成果展現。

林鶴明說，身為索國的忠實友邦，台灣已於去年委託國內廠商前往索國運動會主場館預定地實地勘查，協助規劃設計。

林鶴明表示，這次何瑞朗來訪，外交部也特別安排何瑞朗一行人聽取廠商完整簡報，以作為決定得標廠商的依據；台灣將在「互惠互助」的「踏實外交」政策下，協助索國順利成功舉行2023年太平洋運動會。（編輯：李淑華）1070521

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